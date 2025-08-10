G4Media.ro
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de…

sursa foto: captura video

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de urgență au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate

10 Aug

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii, transmite News.ro.

AFAD a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balikesir, în apropierea celui mai mare oraş al Turciei, Istanbul, dar nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat că echipele de urgenţă ale AFAD au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate, dar că până în prezent nu au fost raportate incidente.

AFAD a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 11 km.

Centrul German de Cercetare pentru Geostiinţe (GFZ) a înregistrat magnitudinea cutremurului la 6,19 şi o adâncime de 10 km.

