Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de urgență au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
AFAD a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balikesir, în apropierea celui mai mare oraş al Turciei, Istanbul, dar nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate.
Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat că echipele de urgenţă ale AFAD au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate, dar că până în prezent nu au fost raportate incidente.
AFAD a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 11 km.
Centrul German de Cercetare pentru Geostiinţe (GFZ) a înregistrat magnitudinea cutremurului la 6,19 şi o adâncime de 10 km.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată / Record de temperatură în Turcia
Autorităţile din orașul Izmir, în vestul Turciei, restricţionează alimentarea cu apă, pe fondul secetei
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.