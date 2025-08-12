Restricţii de circulaţie pentru vehiculele de mare tonaj, în perioada 14 – 18 august, pe anumite tronsoane de drum

Circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă în perioada 14 – 18 august, în zone de pe A2, DN7, DN 39 şi DN 22C, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi 14 august (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), vineri 15 august (ziua Adormirea Maicii Domnului), sâmbătă 16 august 2025, duminică 17 august şi luni 18 august 2025 (doar pe A2 sensul de mers Constanţa – Bucureşti)”, precizează sursa citată.

Conform graficului, restricţiile de aplică pe: A2 – ruta Bucureşti (intersecţia A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Feteşti – Cernavodă – Constanţa (intersecţia A2 cu A4); DN7 – ruta Piteşti (intersecţia DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veştem (intersecţia DN7 cu DN 1); DN39 – ruta Agigea (intersecţia DN39 cu DN 39A) – Mangalia (limită municipiu); DN 22C – ruta Murfatlar (intersecţia DN22C cu DN3) – Cernavodă (intersecţia DN 22C cu A2).