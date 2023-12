Șeful DNA, Marius Voineag: România are o experiență extrem de valoroasă în ceea ce privește lupta împotriva marii corupții, cu rezultate absolut remarcabile, dar încă are o problemă, așa cum multe țări europene au, cu recuperarea banilor furați

România are o experiență extrem de valoroasă în ceea ce privește lupta împotriva marii corupții, cu rezultate absolut remarcabile, dar încă are o problemă, așa cum multe țări europene au, cu recuperarea banilor furați, a declarat, luni, procurorul șef DNA, Marius Voineag. Potrivit unui comunicat transmis G4Media.ro, Voineag a precizat că principalul său obiectiv la conducerea DNA este dinamizarea activității de recuperare, centrarea anchetelor pe zona de investigații financiare, de indisponibilizare a bunurilor și sumelor de bani rezultate în urma infracțiunilor indiferent unde s-ar afla.

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a participat, împreună cu procurorii Viorel Cerbu și Simona Prescorniță, în perioada 7-8 decembrie 2023, la Workshop-ul Interinstituțional privind procesul de recuperare a bunurilor infracționale, desfășurat în Republica Moldova, se mai arată în comunicat.

Totodată, procurorul-șef al DNA a participat, pe 8 decembrie 2023, la o întâlnire de lucru cu Procurorul General interimar al Republicii Moldova, Ion Munteanu, și cu procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, la sediul Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova.

„Lupta împotriva corupției la nivel înalt nu poate fi cu adevărat eficientă cât timp produsul infracțiunilor nu este recuperat, iar prejudiciul creat statului nu se întoarce la buget. Scopul celor care comit infracțiuni de genul celor care intră în competența DNA este obținerea unui profit material, iar din acest punct de vedere, recuperarea prejudiciilor are și un rol de descurajare.

România are o experiență extrem de valoroasă în ceea ce privește lupta împotriva marii corupții, cu rezultate absolut remarcabile, dar încă are o problemă, așa cum multe țări europene au, cu recuperarea banilor furați. Principalul meu obiectiv la conducerea DNA, așa cum am anunțat chiar din prima zi, este tocmai dinamizarea activității de recuperare, centrarea anchetelor pe zona de investigații financiare, de indisponibilizare a bunurilor și sumelor de bani rezultate în urma infracțiunilor indiferent unde s-ar afla.

Republica Moldova s-a angajat să pornească pe un nou drum european, iar acest drum, după cum chiar exemplul României îl arată, este indisolubil legat de combaterea marii corupții. Beneficiind de experiența noastră, Republica Moldova poate scurta acest drum nu tocmai ușor, învățând din greșelile noastre și preluând ceea ce s-a făcut bun, iar noi, nu doar la nivelul DNA, vom susține și încuraja toate demersurile colegilor din Moldova.”, a declarat procurorul-șef al DNA, Marius Voineag.

Seminarul a reunit autoritățile de aplicare a legii și cu atribuții de recuperare a bunurilor provenind din comiterea infracțiunilor din România și Republica Moldova, la lucrări luând parte Procurorul General interimar al Republicii Moldova, Ion Munteanu, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Serghei Carapunarlî, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, procurorul-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, iar partea română fiind reprezentată de Marius Voineag, procuror-șef al DNA și Cornel Călinescu, director general ANABI.

Temele principale ale Seminarului au vizat identificarea și indisponibilizarea bunurilor infracționale, cu accent pe sesizarea infracțiunilor de spălare a banilor, evaluarea profilelor financiare, indentificarea bunurilor și aplicarea sechestrelor, dar și zona de administrare a bunurilor sechestrate.