Şeful diplomaţiei italiene consideră puţin probabil ca războiul din Ucraina să se…

soldat-ucraina
Sursa foto: Profimedia Images

Şeful diplomaţiei italiene consideră puţin probabil ca războiul din Ucraina să se încheie anul acesta

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat joi că este puţin probabil ca războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie anul acesta, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Războiul nu se va termina atât de curând cum au spus şi au crezut unii. Nu vreau să fiu pesimist, dar nu cred că pot exista soluţii până la sfârşitul acestui an”, a declarat el, la sfârşitul unei şedinţe a Consiliului de Miniştri la Roma.

Tajani a subliniat că „dacă Rusia continuă în acelaşi mod, este clar că vor trebui să existe noi sancţiuni”.

Cel puţin 18 persoane, inclusiv patru copii, au fost ucise joi la Kiev în bombardamentul masiv cu rachete şi drone efectuat de Rusia în timpul nopţii, în urma căruia au fost avariate şi clădirea reprezentanţei Uniunii Europene şi birourile British Council din capitala Ucrainei.

