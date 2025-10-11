Șeful Armatei Române: Trăim într-un război cognitiv în spațiul virtual. Dacă Rusia câștigă în Ucraina, vom avea Rusia la graniță, e coșmarul României

Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad la Antena 3 CNN.

El a spus că ”trăim într-un război cognitiv în spațiul virtual”, avertizând că Rusia folosește rețelele sociale pentru a induce panică și nesiguranță.

”Dacă Rusia câștigă în Ucraina, vom avea Rusia la graniță, e coșmarul României”, a mai spus șeful Armatei, dar a spus că informațiile nu indică un atac iminent al Rusiei asupra unui stat membru NATO.

El a mai spus că Armata Română este pregătită pentru astfel de instruiri ale populației. „Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”.

Întrebat dacă are acasă provizii pentru câteva zile, șeful armatei a spus: ”eu și familia mea avem. Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple – o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent – fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți. Sunt multe state care au programe pentru pregătirea populației – Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză”.

El a deplâns și lipsa de încredere a populației în autorități.

”În România, dacă șeful apărării ar spune brusc „de mâine trebuie să aveți asta și asta”, s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Întrebat dacă armata ar trebui să devină obligatorie, șeful Armatei a respins ideea: ”Nu în momentul de față. Nici pe departe. Proiectul legii privind pregătirea populației pentru apărare introduce un nou concept: serviciul militar în termen voluntar. Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie”.

”Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, a mai spus generalul Vlad.