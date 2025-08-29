Şefa guvernului din Thailanda și cabinetul său, destituiți de Curtea Constituţională pentru modul de gestionare a conflictului frontalier cu ţara vecină Cambodgia
Curtea Constituţională thailandeză i-a destituit vineri pe şefa guvernului suspendată Paetongtarn Shinawatra şi cabinetul său pentru modul de gestionare a conflictului frontalier cu ţara vecină Cambodgia, transmit agențiile de știri AFP, Reuters şi Kyodo, citate de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cei nouă judecători au considerat că Paetongtarn Shinawatra nu a respectat normele etice ale unui prim-ministru în timpul unui apel telefonic, în luna iunie, cu fostul lider cambodgian Hun Sen.
Această convorbire a avut loc în iunie în timp ce Thailanda şi Cambodgia erau implicate într-un conflict militar după moartea unui soldat cambodgian, la finalul lunii mai, după un schimb de focuri de armă cu armata thailandeză într-o zonă frontalieră disputată.
Săptămâna trecută, tatăl lui Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, a fost achitat la capătul unui proces pentru crimă de lezmajestate. Miliardarul şi fostul premier în vârstă de 76 de ani ar fi riscat până la 15 ani de închisoare.
Paetongtarn Shinawatra devine al treilea membru al familiei sale care este înlăturat de la conducerea guvernului, după tatăl său şi mătuşa ei Yingluck, ambii înlăturaţi prin lovituri de stat militare. Curtea Constituţională l-a destituit deja pe predecesorul său Srettha Thavisin în urmă cu un an.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Muzeul Naţional de Istorie Americană elimină numele lui Trump dintr-o expoziţie dedicată procedurii de destituire, deşi el e singurul preşedinte care a trecut de două ori prin impeachment
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.