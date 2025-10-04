Șefa Comisiei Europene transmite că răspunsul Hamas la planul lui Trump este „încurajator”, în timp ce Israelul continuă bombardamentele în Gaza

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, pe X, răspunsul pozitiv al Hamas la planul Trump, considerându-l „încurajator”, şi a estimat că sfârşitul războiului din Gaza este „la îndemână”, transmite News.ro.

Hamas’ stated readiness to release hostages and engage on the basis of the recent @POTUS proposal is encouraging.

This moment must be seized.

An immediate ceasefire in Gaza and the release of all hostages are within reach.

Europe will support all efforts aiming to end the…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2025

„Voinţa manifestată de Hamas de a elibera ostaticii şi de a se angaja pe baza recentei propuneri a preşedintelui american este încurajatoare”, a scris Von der Leyen pe X.

„Trebuie să profităm de această ocazie. Un armistiţiu imediat în Gaza şi eliberarea tuturor ostaticilor sunt la îndemână”, a adăugat ea.

Un lider al teroriștilor Hamas a declarat sâmbătă că organizația teroristă palestiniană este pregătită să înceapă negocierile pentru a rezolva „toate problemele” în cadrul planului lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Gaza.

„Hamas a informat mediatorii că este gata să înceapă imediat punerea în aplicare a schimbului” de ostatici reţinuţi în Gaza cu prizonieri palestinieni, „după încheierea unui acord pentru pregătirea condiţiilor pe teren”, a declarat pentru AFP acest înalt responsabil, sub anonimat.

Hamas „este gata să înceapă imediat negocierile pentru a rezolva toate problemele”, a adăugat el. Vineri, Hamas a declarat că este gata să elibereze toţi ostaticii, dar nu a menţionat dezarmarea şi exilul său din teritoriul palestinian după sfârşitul războiului, puncte cheie ale planului Trump.

În tot acest timp, Israelul continuă bombardamentele în Gaza.

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a informat că Israelul a lansat sâmbătă zeci de lovituri aeriene şi tiruri de artilerie în teritoriul palestinian, în pofida apelului lansat de preşedintele american Donald Trump către Israel de a opri ”imediat” bombardamentele, după acordul convenit cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

”Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană a lansat zeci de lovituri aeriene şi tiruri de artilerie asupra oraşului Gaza şi a altor zone din Fâşia Gaza, în pofida apelului preşedintelui Trump de a pune capăt bombardamentelor”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal, precizând că 20 de case au fost distruse în bombardamentele din cursul nopţii.

”Situaţia este foarte gravă în oraşul Gaza”, a spus el, subliniind că echipele sale nu au putut ajunge la toate victimele din cauza ”prezenţei tancurilor şi a loviturilor aeriene continue”.

Israelul a anunţat sâmbătă că îşi continuă ofensiva în oraşul Gaza, cerând populaţiei să nu se întoarcă.