Șefa Comisiei Europene transmite că răspunsul Hamas la planul lui Trump este „încurajator”, în timp ce Israelul continuă bombardamentele în Gaza
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, pe X, răspunsul pozitiv al Hamas la planul Trump, considerându-l „încurajator”, şi a estimat că sfârşitul războiului din Gaza este „la îndemână”, transmite News.ro.
„Voinţa manifestată de Hamas de a elibera ostaticii şi de a se angaja pe baza recentei propuneri a preşedintelui american este încurajatoare”, a scris Von der Leyen pe X.
„Trebuie să profităm de această ocazie. Un armistiţiu imediat în Gaza şi eliberarea tuturor ostaticilor sunt la îndemână”, a adăugat ea.
Un lider al teroriștilor Hamas a declarat sâmbătă că organizația teroristă palestiniană este pregătită să înceapă negocierile pentru a rezolva „toate problemele” în cadrul planului lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Gaza.
„Hamas a informat mediatorii că este gata să înceapă imediat punerea în aplicare a schimbului” de ostatici reţinuţi în Gaza cu prizonieri palestinieni, „după încheierea unui acord pentru pregătirea condiţiilor pe teren”, a declarat pentru AFP acest înalt responsabil, sub anonimat.
Hamas „este gata să înceapă imediat negocierile pentru a rezolva toate problemele”, a adăugat el. Vineri, Hamas a declarat că este gata să elibereze toţi ostaticii, dar nu a menţionat dezarmarea şi exilul său din teritoriul palestinian după sfârşitul războiului, puncte cheie ale planului Trump.
În tot acest timp, Israelul continuă bombardamentele în Gaza.
- ”Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană a lansat zeci de lovituri aeriene şi tiruri de artilerie asupra oraşului Gaza şi a altor zone din Fâşia Gaza, în pofida apelului preşedintelui Trump de a pune capăt bombardamentelor”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal, precizând că 20 de case au fost distruse în bombardamentele din cursul nopţii.
