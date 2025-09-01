Şefa CE salută eforturile pentru reducerea deficitului în România: Aţi muncit din greu

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, luni, în cadrul vizitei efectuate în România, eforturile ţării noastre de a reduce deficitul bugetar, transmite Agerpres.

„Aţi muncit din greu pentru a menţine sub control deficitul. Aţi promovat reforme şi vă modernizaţi economia. Salutăm aceste eforturi. România are cele necesare pentru a-şi pune economia pe traiectoria corectă şi, mai mult decât atât, aveţi dorinţa politică, ingredientul cel mai important. Împreună lucrăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene de nouă generaţie şi vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”, a declarat Ursula von der Leyen.

Preşedinta Comisiei Europene a ajuns luni în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu.

Cei doi oficiali au vizitat şi Fregata ”Regele Ferdinand”.

Începând de vineri, şefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria.

Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidenţiat ”sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”.