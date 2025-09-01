G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Şefa CE salută eforturile pentru reducerea deficitului în România: Aţi muncit din…

ursula von der leyen
sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Şefa CE salută eforturile pentru reducerea deficitului în România: Aţi muncit din greu

Articole1 Sep 0 comentarii

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, luni, în cadrul vizitei efectuate în România, eforturile ţării noastre de a reduce deficitul bugetar, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Aţi muncit din greu pentru a menţine sub control deficitul. Aţi promovat reforme şi vă modernizaţi economia. Salutăm aceste eforturi. România are cele necesare pentru a-şi pune economia pe traiectoria corectă şi, mai mult decât atât, aveţi dorinţa politică, ingredientul cel mai important. Împreună lucrăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene de nouă generaţie şi vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”, a declarat Ursula von der Leyen.

Preşedinta Comisiei Europene a ajuns luni în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu.

Cei doi oficiali au vizitat şi Fregata ”Regele Ferdinand”.

Începând de vineri, şefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria.

Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidenţiat ”sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.