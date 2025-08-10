Secretarul general al NATO, Mark Rutte, optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va contribui în mare măsură la demonstrarea seriozității lui Putin în ceea ce privește pacea, informează Politico.

„Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi o ocazie de a-l testa pe Putin, de a vedea cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”, a declarat Rutte în emisiunea „This Week” a postului ABC, discutând despre summitul din Alaska menit să contribuie la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

În discuția cu gazda Jonathan Karl, Rutte a spus că crede că Trump este dispus să facă presiuni asupra președintelui Rusiei în legătură cu acest război brutal.

„Cred că președintele Donald Trump vrea să pună capăt acestei situații. Vrea să pună capăt pierderilor teribile de vieți omenești. Vrea să pună capăt distrugerilor teribile aduse infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Se produc atât de multe distrugeri”, a comentat șeful NATO.

Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei.”

Trump a fost criticat pentru că a organizat o întâlnire cu Putin fără președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși au existat sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.

Președintele american a fost, de asemenea, atacat – inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton, mai târziu în cadrul aceluiași program ABC – pentru că-l aduce pe Putin pe teritoriul american și pentru că a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.

„Cred că Trump a făcut deja câteva greșeli”, a spus Bolton. „În primul rând, a organizat această întâlnire pe teritoriul american, legitimând astfel un lider paria al unui stat rebel. În al doilea rând, i-a permis lui Putin să obțină avantajul inițiativei, prezentând primul planul său de pace.”

În discuția cu Karl, Rutte a spus că vede întâlnirea din Alaska ca un punct de plecare valid, dar a fost de acord că nu este posibil niciun acord fără Ucraina sau fără a lua în considerare securitatea și independența pe termen lung a Ucrainei.

„Va fi vorba despre teritoriu”, a spus Rutte despre orice acord care va pune capăt războiului. „Va fi, desigur, vorba despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina își decide propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic, fără a avea, desigur, restricții asupra nivelului propriilor trupe militare, și că NATO nu trebuie să aibă restricții asupra prezenței noastre pe flancul estic, în țări precum Letonia, Estonia și Finlanda.”