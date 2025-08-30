Secretarul general al Consiliului Europei a fost internat în spital

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul general al Consiliului Europei, elveţianul Alain Berset, a fost internat în spital, dar starea sa „nu este îngrijorătoare”, a anunţat sâmbătă instituţia, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Alain Berset, a fost spitalizat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Starea sa nu este îngrijorătoare, dar va rămâne sub observaţie câteva zile ca măsură de precauţie”, a anunţat într-un comunicat CoE.

Participarea sa la Forumul strategic de la Bled, în Slovenia, care are loc luni şi marţi, a fost anulată, precizează instituţia şi „în acest stadiu, participarea sa la angajamentele prevăzute săptămâna viitoare rămâne nesigură”.

Înfiinţat în 1949 la Strasbourg, Consiliul Europei reuneşte 46 de ţări după excluderea Rusiei în 2022 după invadarea Ucrainei.

Alain Berset, în vârstă de 53 de ani, a devenit secretar general în septembrie 2024.

Anterior, Alain Berset a fost ministru ales al guvernului elveţian între 2012 şi 2023. El a deţinut de asemenea de două ori preşedinţia prin rotaţie a Confederaţiei Elveţiene, în 2018 şi 2023.