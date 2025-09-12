Școli închise în două orașe olandeze din cauza unui val de violențe și abuzuri în care au fost implicate două grupuri de tineri

Școlile secundare din două orașe învecinate din Olanda au fost informate să se închidă vineri din cauza unui val de violențe în care au fost implicate două grupuri de tineri. Toate cele cinci școli din Beverwijk și Heemskerk au fost închise în încercarea de a restabili calmul, după ce au circulat imagini cu adolescenți atacați, împreună cu videoclipuri generate de AI care arată explozii false la două școli, transmite BBC.

Primarul din Beverwijk, Martijn Smit, a emis o ordonanță de urgență pentru trei zile, interzicând toate adunările de trei sau mai multe persoane și desemnând zonele „cu risc ridicat” pentru a preveni utilizarea potențială a armelor.

„Părinții erau îngrijorați că copiii lor vor merge la școală”, a declarat Smit pentru NOS Radio, „așa că a fost mai înțelept să avem o zi de calm și apoi să revenim luni”.

Două grupuri rivale de tineri au fost învinuite pentru escaladarea violenței, care se pare că a început cu pagube grave provocate unei școli din Beverwijk săptămâna trecută. Poliția a declarat că un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost arestat sub suspiciunea de vandalism.

Au izbucnit apoi lupte, iar un băiat a fost grav rănit. A apărut un videoclip TikTok neverificat în care băiatul are gura acoperită cu bandă adezivă și este lovit în cap.

Primarul a declarat că oamenii sunt speriați și că „au fost distribuite videoclipuri foarte urâte” care implică abuzuri asupra tinerilor, adăugând: „Pantalonii oamenilor sunt rupți, organele lor genitale sunt filmate și postate online – și chiar cred că este suficient.”

Ministrul olandez al justiției, Foort van Oosten, a declarat că este „incredibil de trist că școlile au trebuit să decidă să facă acest lucru” deoarece era dreptul copiilor să meargă la școală.

Poliția a anunțat într-o declarație că lucrează pentru „restabilirea calmului și asigurarea siguranței în zonă” și că are autoritatea, conform ordinelor de urgență ale primarilor din Beverwijk și Heemskerk, de a efectua percheziții preventive și de a ordona grupurilor să se disperseze.

Cluburile sportive au anulat antrenamentele de seară, clubul local DEM afirmând că atunci aveau loc tulburările.

„Este greu de imaginat că acest lucru se întâmplă în viața normală”, a declarat liderul mișcării fermierilor-cetățeni BBB, Caroline de Plas. „Înnebunim complet.”