Schi alpin: Mikaela Shiffrin nu va participa la proba de slalom uriaş de la CM de la Saalbach / Sportiva spune că suferă de tulburare de stres post-traumatic

Americanca Mikaela Shiffrin a anunţat că nu va participa joi la proba de slalom uriaş de la Campionatele Mondiale de la Saalbach, mulţumindu-se cu proba combinată pe echipe de marţi cu Breezy Johnson, urmată de slalomul de sâmbătă, transmite News.ro.

Luni dimineaţă, americanca a anunţat pe reţelele sale de socializare că nu va participa la această etapă a Campionatelor Mondiale, deoarece se confruntă cu probleme psihologice după accidentarea abdominală suferită la sfârşitul lunii noiembrie în uriaşul Killington.

”Mi-am pus toată energia pentru a fi în formă pentru uriaş, dar, ca să scurtez povestea, pur şi simplu nu reuşesc”, explică ea. ”De fapt, simt că sunt departe de asta. Există obstacole psihologice care mă împiedică să încep cu intensitatea de care am nevoie. Nu mă aşteptam să am acest tip de problemă psihică, tulburare de stres post-traumatic, după accidentarea mea de la Killington. Ca întotdeauna, am încercat să mă ridic la înălţimea provocării, să fiu pregătită pentru Mondiale. Am crezut că pasiunea şi dorinţa mea de a concura vor depăşi barierele mentale. Dar încă nu. Este sfâşietor să fiu atât de speriată să concurez într-un uriaş, o disciplină pe care am iubit-o atât de mult cu doar două luni în urmă”, a afirmat sportiva.

Pe de altă parte, Shiffrin va participa marţi la noua probă combinată pe echipe (o coborâre, o cursă de slalom), în duo cu proaspăta campioană mondială la coborâre, Breezy Johnson.

„Mi-a spus că ar fi onorată să facă echipă cu mine”, a declarat multipla medaliată olimpică şi mondială, care este prietenă cu Johnson de aproape 20 de ani.

La rândul său, la scurt timp după anunţul lui Shiffrin, Lindsey Vonn a postat un mesaj destul de sugestiv pe X: „De ce nu sunt surprinsă?”

Săptămâna trecută, cealaltă mare vedetă a schiului american precizase că nu are nimic împotriva ideii de a face echipă cu Shiffrin în proba de combinată. Aşa că nu va fi cazul de data aceasta, iar Vonn va face echipă cu AJ Hurt.

Prin urmare, Shiffrin va lua parte la o singură probă individuală, slalomul, sâmbătă, 15 februarie. Ea a terminat pe locul 10 la Courchevel, pe 30 ianuarie, când a revenit la competiţie după o pauză de două luni.