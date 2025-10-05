Scenariile prin care McLaren își poate asigura matematic titlul mondial la constructori în Singapore

G4Media.ro
Monopostul MCL39 al celor de la McLaren, pe un circuit de Formula 1 în sezonul 2025.
Cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore reprezintă o nouă șansă pentru McLaren să își adjudece titlul mondial la constructori, cu șase etape înainte de finalul sezonului, dar și în anumite condiții.

Deși un weekend dificil săptămâna trecută la Baku (Oscar Piastri ieșit din decor din primul tur, Lando Norris locul 7), McLaren este în continuare lider detașat în ierarhia constructorilor și își poate materializa visul celei de-a zecea coroană chiar astăzi la cursa din Singapore.

În prezent, McLaren are 623 de puncte, adică cu 333 mai multe decât Mercedes (290), 337 peste Ferrari (286) și 351 mai multe decât Red Bull (272), care este deja matematic eliminată din lupta pentru titlu. Mai sunt 346 de puncte de obținut până la finalul sezonului (incluzând cele din cele trei curse sprint rămase).

Pentru a fi campioană la Singapore, McLaren are nevoie de doar 13 puncte, indiferent de rezultatele rivalilor direcți. Asta înseamnă că un podium obținut de Piastri sau Norris ar fi suficient pentru ca Zak Brown și echipa sa să își asigure titlul mondial, arată L’Equipe.

Scenariile exacte sunt numeroase și complicate, însă regula de bază e simplă: dacă totalul combinat al punctelor celor doi piloți depășește 13, McLaren devine campioană. Până acum, echipa a avut doar două weekenduri în care nu a atins acest prag – în Canada, unde a câștigat George Russell care pleacă astăzi din pole position după un Q3 de zile mari, și la Baku.

