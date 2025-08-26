Scandalul continuă la US Open: Fotograful dat afară după ieșirea nervoasă a lui Medvedev își angajează avocați: „Sunt o victimă”

Daniil Medvedev a făcut scandal la US Open, iar întreg episodul a dus la retragerea acreditării unui fotograf. La câteva zeci de ore după incident, Selcuk Acar, fotojurnalistul independent care a fost dat afară de la Flushing Meadows, a spus că își va căuta dreptatea alături de o echipă de avocați. „Sunt o victimă și complet nevinovat”, a precizat acesta.

La scorul de 2-0 la seturi pentru Benjamin Bonzi și minge de meci, unul dintre fotografi s-a ridicat și a dat să părăsească arena Arthur Ashe în timpul disputei.

A fost momentul în care Medvedev a avut o izbucnire nervoasă și a început să strige în direcția fotografului:

„Ești bărbat? Ești bărbat? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră”, a exclamat Medvedev, stârnind rumoare în tribună.

Selcuk Acar se apără și spune că i-a fost permis să se ridice de la locul unde era și să plece. Acum, acesta consultă avocați după ce i-a fost retrasă acreditarea de la US Open 2025.

„Sunt o victimă și sunt complet nevinovat. Acest incident s-a transformat deja într-un linșaj și, deși sunt nevinovat, am suferit enorm”, a declarat Acar, într-un mesaj trimis către Daily Mail.

„Nu sunt un fotograf care face asemenea greșeli”, spune Acar, cel care acuză USTA după scandalul cu Medvedev.

Acar explică însă că nu s-a mișcat de capul lui de pe respectivul loc în timpul jocului.

„Dacă există o cameră acolo, se va vedea că m-am întors de două ori la oficial și nu am intrat. Ofițerul de securitate mi-a spus că meciul este oprit și m-a îndemnat să intru” – Selcuk Acar.

„Nu sunt un fotojurnalist care poate face o asemenea greșeală. Am acoperit vizite prezidențiale, summituri NATO și Cupa Mondială FIFA”, a insistat Acar, care afirmă că episodul l-a făcut să „îmbătrânească cu 10 ani” într-o singură noapte.

De cealaltă parte, USTA (Federația Americană de Tenis) se apără și spune că „Fotograful a ignorat instrucțiunile.”

„Fotograful a fost instruit să rămână pe loc de către securitatea US Open. Nu a ținut cont de aceste instrucțiuni și a intrat în mod necorespunzător pe teren la minge de meci. Arbitrul i-a ordonat să se așeze imediat, iar aceste instrucțiuni au fost de asemenea ignorate”, transmite USTA.

Acar se consideră „un țap ispășitor” într-un eveniment pe care nu el l-ar fi provocat, ci doar ieșirea nervoasă a lui Daniil Medvedev.

„Am fost instruit greșit și acum cariera mea e pusă în pericol. Vorbesc deja cu angajatorii și avocații despre ce s-a întâmplat”, a conchis Acar.

Întregul scandal făcut de Daniil Medvedev în momentul în care adversarul avea minge de meci

Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match. Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B — José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025

Benjamin a avut în cele din urmă câștig de cauză, iar campionul din 2021 a fost eliminat astfel din runda inaugurală, scor 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.