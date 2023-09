Scandal în Franța după ce un ginecolog a refuzat să consulte o femeie transgender: ”O cavitate nu este un vagin”

„Tratez doar femei adevărate” – asta i-a spus ginecologul francez Victor Acharian unei femei transgender de 26 de ani pe care a refuzat să o trateze recent în clinica sa din sud-vestul țării. Femeia transgender, însoțită de iubitul ei, a mers la o programare la ginecologie când, după minute de așteptare, secretara i-a spus că medicul a refuzat să o vadă.

Medicul francez a recunoscut că nu avea pregătirea sau cunoștințele necesare pentru a trata pacienții trans – așa cum experții spun că nu este deloc nevoie ca o femeie trans să viziteze un ginecolog, scrie Euronews.

„I-am spus că nu sunt competent, dar te pot îndruma. Te pot îndruma către servicii care te pot îngriji mai bine. Dar după ce am spus asta, lucrurile au mers în sud”, a declarat pentru Euronews medicul ginecolog Victor Acharian.

„Am crezut că sunt sincer când am spus că nu este specialitatea mea. Nu știu cum să-i tratez și nu mă deranjează să fiu numit ignorant”, a adăugat el.

„Ești transfob!” a strigat tânăra când ieșea din cabinetul de consultații. Potrivit medicului ginecolog, pacienta a început să-și insulte secretara, reacționând violent la refuz.

Partenerul femeii, încă în stare de șoc, a lăsat un comentariu la recenziile Google ale clinicii, plângându-se de ceea ce s-a întâmplat.

Medicul a răspuns cu un mesaj adresat unui „gentleman”, susținând că a tratat „femei adevărate”.

S-a justificat spunând că „nu are abilități să trateze bărbații, chiar dacă s-au bărbierit și vin să-i spună secretarei că au devenit femei”.

De asemenea, i-a cerut femeii să-și asume responsabilitatea de a spune altor persoane transgender că nu sunt bineveniți în clinica lui.

După incident, pacienta a transmis că se află într-o „gaură neagră” și încă în „șoc”, potrivit presei franceze.

Dr. Acharian a admis că este criticat pe bună dreptate pentru comentariile online, dar spune că raționamentul său pentru a nu vedea pacientul este încă justificat și evidențiază o problemă de fond pentru profesioniștii medicali.

„Am reacționat spontan, din furie și am simțit că am fost atacat pe nedrept. Am reacționat cu cuvinte foarte stângace care ar fi putut să jignească. Sunt conștient de asta, mi-am exprimat regretele în mai multe rânduri”, a spus. Acharian.

„Acum situația a scăpat de sub control, dar problema rămâne – acești oameni au nevoie de îngrijiri medicale”, a adăugat el.

Controversa face ravagii in Franta, iar organizatiile pentru drepturile transgender din întreaga Europa au venit în apărarea pacientei.

„Este brutal să refuzi dreptul la sănătate, este un drept universal pe care îl au toți cetățenii”, a declarat pentru Euronews Mar Cambrollé, președintele Federației Platformei Trans din Spania.

„O cavitate nu este un vagin clasic”

Deși ginecologia este încă asociată cu îngrijirea specializată pentru femei, nu mai este atât de simplu.

Medicii susțin că lipsa de cunoștințe le îngreunează să trateze persoanele transgender, în timp ce 50% dintre persoanele transgender își anulează sau amână programările medicale pentru a evita discriminarea, potrivit ultimului raport publicat de Doctors of the World în colaborare cu Federația Spaniolă. de lesbiene, gay, transsexuali și bisexuali.

„Doar pentru că este o cavitate nu înseamnă că este un vagin clasic”, explică Acharian, recunoscând lipsa de cunoștințe despre pacienții transgender. Medicul susține că această persoană a fost prima femeie transgender pe care o văzuse în cei treizeci de ani de practică.

Provocarea pentru medicină este să găsească noi modalități de a face față normelor sociale în schimbare, deoarece persoanele transgender sunt încă subreprezentate în curricula medicală – dar povestea se schimbă.

Din septembrie 2021, un conglomerat de trei universități franceze a început să ofere formare pentru asistența medicală trans. Scopul este ca profesioniștii medicali să dezvolte o înțelegere a asistenței medicale a persoanelor transgender.

Béatrice Denaes, co-președinte al asociației Trans-Santé France, a subliniat într-un ziar medical francez că medicii „competenți, grijulii și dispuși” să trateze persoanele trans sunt încă rari și că primește „multe e-mailuri de la transgender disperați. oameni’.

Acharian și-a exprimat ecou disperarea pe care o poate simți comunitatea – afirmând că lipsa de urmărire din partea instituției medicale poate lăsa pe unii transgender „pe cont propriu, rătăcind pentru asistență medicală”.

„Din ce în ce mai multe” persoane trans

Toate acestea într-un moment în care numărul cererilor de tranziție este în creștere.

Pentru 2020, în Franța, aproximativ 3.300 de persoane au fost recunoscute de sistemul de asigurări de sănătate ca având o afecțiune pe termen lung pentru „disforie de gen”, de zece ori mai mult decât în ​​2013, potrivit unui raport transmis în ianuarie 2022 Ministerului Sănătății din Franța.

„Pe măsură ce vin din ce în ce mai mulți pacienți transgender, este responsabilitatea autorităților sanitare ale țării să fie conștiente de acest lucru și să-i țină cont pentru a putea face față acestei probleme”, Pernille Ravn, membru al Societății Europene de Ginecologie și ginecolog la Spitalul Universitar Odense din Danemarca, a declarat pentru Euronews.

„Nu există nicio recomandare ca o femeie transgender să facă controale ginecologice regulate, decât dacă are o problemă chirurgicală legată de operație, pentru că nu are uter sau col uterin”, a adăugat ea.

Cu toate acestea, Ravn a spus că femeile transgender pot avea probleme legate de operația lor care necesită un fel de evaluare ginecologică, așa că este important să existe specialiști cu cunoștințe în acest domeniu.

Toate rapoartele sugerează că profesioniștii din domeniul sănătății vor trebui într-o zi să trateze persoanele transgender.

Fără o pregătire adecvată, acești profesioniști „riscă să adopte atitudini inadecvate care nu sunt neapărat transfobe în intenție – dar au aceleași efecte negative”.