Sabrina Maneca Voinea cucerește aurul la Cupa Mondială de la Paris

Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale, transmite News.ro.

În finala la sol, Sabrina Maneca Voinea a fost notată cu 13.800, cu care s-a clasat pe locul I. În calificări, ea a primit nota 13.666.

România a mai fost reprezentată în competiţia de la Paris de Bianca Vişovan (12.416 la sărituri) şi de Miruna Botez (11.233 la bârnă şi 12.033 la sol).

La startul competiţiei s-au aflat 218 participanţi din 51 naţiuni. Circuitul World Cup Challenge se încheie în acest an la finalul lunii, cu etapa de la Szombathely.