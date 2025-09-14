G4Media.ro
Sabrina Maneca Voinea cucerește aurul la Cupa Mondială de la Paris

Sabrina Maneca Voinea la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Doha. Sabrina Maneca Voinea în timpul probei la sol
Sursa foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale, transmite News.ro.

În finala la sol, Sabrina Maneca Voinea a fost notată cu 13.800, cu care s-a clasat pe locul I. În calificări, ea a primit nota 13.666.

România a mai fost reprezentată în competiţia de la Paris de Bianca Vişovan (12.416 la sărituri) şi de Miruna Botez (11.233 la bârnă şi 12.033 la sol).

La startul competiţiei s-au aflat 218 participanţi din 51 naţiuni. Circuitul World Cup Challenge se încheie în acest an la finalul lunii, cu etapa de la Szombathely.

