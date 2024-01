Sabotorii. Cum încearcă democrații din SUA să împiedice victoria lui Trump în New Hampshire

Mii de alegători democrați din New Hampshire și-au schimbat afilierea politică la Partidul Republican sau pur și simplu nu și-au declarat-o ca să poată să ia parte la alegerile primare republicane de marți într-o încercare de a o ajuta pe Nikki Haley la urne și de a împiedica victoria lui Donald Trump. Fostul președinte american a acuzat “interferențele electorale” ale democraților care vor să voteze în scrutinul republicanilor, însă cât de reale sunt acuzațiile sale?

Toți ochii pe Granite State

Candidații la nominalizarea republicană pentru președinția Statelor Unite se vor confrunta marți în New Hampshire în al doilea test al procesului de nominalizare pentru Casa Albă. Democrații votează și ei acolo în aceeași zi într-o luptă despre care analiștii americani consideră că va fi semnificativ mai puțin competitivă.

Scrutinul republican din New Hampshire are loc la opt zile după alegerile de tip caucus din Iowa, pe care fostul președinte Trump le-a dominat categoric, acesta fiind primul din ciclul electoral 2024. Peste 100.000 de votanți republicani au luat parte la scrutinul de săptămâna trecută, în ciuda unor condiții meteo nefavorabile, cu căderi abundente de zăpadă și vânturi puternice, ce au complicat deplasarea alegătorilor.

Trump s-a impus în alegerile din Iowa cu 51%, obținând peste 56.000 de voturi, lucru care i-a adus 20 de delegați pentru Convenția Partidului Republican (un candidat trebuie să primească spijinul a 1.215 delegați pentru a obține nominalizarea formațiunii la președinția Statelor Unite).

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, s-a situat pe locul doi în cursa internă republicană din Iowa, obținând 21.2% din voturi (9 delegați), în timp ce fosta ambasadoare americană la ONU, Nikki Haley, a venit pe locul trei, cu 19.1% din sufragii (circa 21.000 de voturi), primind opt delegați. Între timp, DeSantis a anunțat că se retrage din cursă și îl susține pe Trump.

În alegerile de marți din New Hampsihre, rivalii lui Trump vor fi dornici să demonstreze că candidaturile lor sunt încă în cărți, în ciuda victoriei de aproape 30 de puncte procentuale a fostului președinte republican în confruntarea din Iowa.

În plus, potrivit statisticilor, în ultimele șapte competiții republicane din acest stat, cinci dintre câștigătorii din New Hampshire, inclusiv Trump, au câștigat în final nominalizarea partidului.

Echipele de campanie ale candidaților republicani sunt conștiente de importanța scrutinului din New Hampshire de pe 23 ianuarie. Trump se află într-o poziție puternică înaintea alegerilor din Granite State, așa cum mai este cunoscut New Hampshire: el a câștigat ultimele alegeri primare republicane din acest stat, desfășurate în 2016, cu 35%, respectiv 55.000 de voturi, sau 20 de puncte procentuale înaintea următorului candidat.

În plus, cvasimajoritatea sondajelor de opinie actuale arată că Trump conduce detașat și va câștiga scrutinul de marți. Agregatorul de sondaje Real Clear Politics indica duminică un avans de 15 puncte procentuale pentru Trump în fața lui Haley – 50,3% la 35,3%, cu guvernatorul DeSantis aflându-se mult în spatele lor, la doar 6.3%.

Urnele de vot vor fi deschise marți de la 11:00 până la 19:00, dar micul oraș Dixville Notch și cei șase rezidenți ai săi vor vota imediat după miezul nopții de luni spre marți pentru primele rezultate.

Spre deosebire de Iowa și alte state, care se bazează pe un sistem de tip caucus relativ complicat, alegătorii din New Hampshire vor vota marți la fel ca în cazul oricărui alt scutin.

Douăzeci și doi de delegați la Convenția Națională Republicană sunt la bătaie în New Hampshire și vor fi acordați proporțional. Deși ei reprezintă o mică parte din cei 1.215 de delegați necesari pentru a obține nominalizarea în vară, statul din New England a jucat în mod tradițional un rol semnificativ în procesul de nominalizare, datorită locului său timpuriu în calendarul electoral.

Ajutor pentru Nikki?

O eventuală victorie a lui Donald Trump în alegerile primare din New Hampsihre ar cimenta statutul său de favorit pentru a obține nominalizarea partidului la convenția din această vară a formațiunii de dreapta americane.

Dacă Nikki Haley nu reușește să obțină victoria în New Hampshire, fostul președinte ar putea să se apropie și mai mult de statutul de candidat republican prezumtiv pentru a-l înfrunta pe Biden la alegerile generale din noiembrie. Dacă însă Haley se descurcă bine marți, probabil că fosta ambasadoare americană la ONU va păstra suficienți donatori și alegători interesați pentru a prezenta o provocare credibilă în alegerile republicane din săptămânile următoare. Este însă o cursă contracronometru pentru Halley. Următoarele alegeri primare importante ale republicanilor au loc pe 24 februarie în Carolina de Sud, unde ea a fost guvernatoare. Sondajele de opinie indică că Trump are un avans de circa 30% în acest stat.

New Hampshire este bine-cunoscut pentru marca sa relativ moderată, aproape libertariană, de republicanism. Mai mult, alegerile primare din New Hampshire sunt semi-deschise, ceea ce înseamnă că alegătorii care nu sunt înregistrați la niciun partid (independenți sau neafiliați) pot participa și ei în mod legal la scrutin, lucru care îi poate ajuta pe candidații percepuți a fi centriști.

Acest statut semi-deschis al alegerilor primare a fost și motivul pentru care mii de alegători democrați din New Hampshire și-au schimbat afilierea politică la Partidul Republican sau pur și simplu nu și-au declarat-o într-o încercare de a o ajuta pe Haley la urne și de a împiedica victoria lui Trump. Data limită pentru ca alegătorii să-și schimbe afilierea la partid a fost în 6 octombrie trecut.

În stat sunt circa 262.000 de votanți democrați înregistrați, 267.000 de republicani și 343.192 de independenți. 3.542 de democrați și 719 de republicani și-au schimbat afilierea la independenți până la data limită din 2023.

Alegătorii nedeclarați/independeți/neafiliați din New Hampshire alcătuiesc așadar o pluralitate a electoratului din acest stat. Ei pot alege dacă să voteze la alegerile primare democrate sau republicane și au jucat de mult timp un rol crucial în determinarea candidatului partidului de opoziție pentru funcția de președinte. Statul nu permite votul intrapartid deci un alegător înregistrat democrat nu poate vota în alegerile din Partidul Republican în timp ce un alegător înregistrat republican nu poate vota în scrutinul din Partidul Democrat.

Democrații se bazează în eforturile lor electorale actuale din Granite State pe prezumția, avansată pe scară largă de analiștii și media de stânga de peste ocean în ultimele săptămâni, că Haley și-a îmbunătățit șansele electorale, că s-a apropiat de Trump și că nu este exclus ca ea să producă o surpriză de proporții și se se impună în fața fostului președinte în scrutinul din New Hampshire. Toate acestea pentru a “salva democrația” și pentru a “împiedica Apocalipsa” prin revenirea lui Trump la Casa Albă, așa cum avertizează stânga de peste ocean.

Nu este de aceea de mirare că Trump a criticat eforturile liberale de “infiltrare” în alegerile primare republicane din New Hampshire, el acuzându-i pe democrați și pe conservatorii Never Trump că au conspirat pentru a o alege pe Nikki Haley.

“Independenții și democrații au voie să voteze, așa că pentru a încerca să-l oprească pe Trump, ies și se înscriu (în Partidul Republican) și se pot înscrie foarte ușor,” a spus Trump joi în timpul unei apariții la emisiunea lui Sean Hannity de la postul Fox News, apropiat de dreapta din Statele Unite. “Și deci cineva ar fi trebuit să îi oprească.”

Comentariile lui Trump au venit în contextul în care Haley și guvernatorul republican din New Hampshire, Chris Sununu, au cerut ca alegătorii independenți, nu democrații înregistrați, să participe la procesul primar al Partidului Republican. Pe măsură ce Trump continuă să conducă la sondajele primare din New Hampshire, Haley s-a concentrat pe alegătorii nedeclarați pe care încearcă să-i curteze pentru a reduce avansul mare pe care Trump îl are în Granite State.

Strategia ei pare că dă roade. Un sondaj de la St. Anselm College a arătat că Haley are susținerea în fața lui Trump printre alegătorii independenți din stat cu 52% la 37%.

Trump l-a atacat și pe Sununu, acuzându-l că permite “frauda electorală în stat” și susținând că ar fi trebuit să facă mai mult pentru a schimba procesul de vot din New Hampshire. “Guvernatorul Chris Sununu … ar trebui să petreacă mai mult timp împiedicându-i pe democrați să voteze în primarele republicane,” a scris Trump vineri pe platforma sa de socializare.

Echipa de campanie a lui Trump a recurs la aceeași retorică, purtătorul de cuvânt Steven Cheung spunând pentru ABC News: “Președintele Trump are perfectă dreptate când spune că Nikki Haley se bazează pe liberali și democrați să se infiltreze, pentru că la asta face ea apel,” susținând că mii de democrați și-au schimbat statutul la “nedeclarat” înainte de data limită din octombrie trecut.

Iar un înalt oficial de campanie a lui Trump a declarat pentru Fox News Digital că “singurii oameni” care votează pentru Haley sunt democrații care încearcă să se amestece în primarele republicane, deoarece ea “este o globalistă disperată care vrea taxe mai mari, granițe deschise și ca China să domine Statele Unite”.

Diferite organizații media au scris de altfel despre acest efort al democraților de a vota în alegerile republicane din New Hampshire. De exemplu, Daily Mail a prezentat cazul unei alegătoare democrate, Hella Ross, care și-a schimbat afilierea politică de la Partidul Democrat la independentă pentru a vota în scrutinul republican de marți. “Trebuie să ne asigurăm că Trump nu este nominalizat… Și (Trump) este supărat din cauza asta,” a declarat ea.

Acuzații de interferență electorală

În ciuda ridiculizării la care fostul președinte republican este supus în acest caz de cea mai mare parte a presei americane, care este favorabilă democraților, acuzațiile lui Trump au un sâmbure de adevăr.

Peste 40% dintre alegătorii nedeclarați înregistrați din stat pot vota în alegerile primare republicane sau democrate. În 2024, se așteaptă că unii dintre acești alegători vor alege să voteze în competiția republicană, având în vedere că numele președintelui Joe Biden nu va fi pe buletinul de vot al democraților. După ce s-au înregistrat ca neînregistrați/independenți sau republicani și votează în alegerile primare republicane, democrații își pot schimba din nou afilierea politică și să revină la Partidul Democrat.

Ca răspuns la afirmațiile lui Trump, Haley a scris pe X că lucrurile false afirmate de Trump sunt doar cel mai recent exemplu de ce “trebuie să mergem departe de Trump: prea multe minciuni.”

“Democrații nu pot vota în alegerile primare din New Hampshire. (Democrații) nu și-au putut schimba afilierea politică de luni de zile,” a continuat Haley în postarea ei.

Unii comentatori americani au spus că retorica lui Trump este ipocrită. În 2016, când Trump a câștigat decisiv alegerile primare din New Hampshire, el nu și-a exprimat prea multe îngrijorări cu privire la rolul alegătorilor independenți, a scris CNN. Acest lucru este probabil pentru că a beneficiat de participarea lor la acel scrutin. Sondajele CNN de la urne au indicat faptul că 42% din toți alegătorii din 2016 au fost independenți, iar Trump a câștigat o parte mai mare din sprijinul lor decât orice alt candidat republican în alegerile primare din New Hampshire.

Acuzând “interferențele electorale” actuale, Trump a încercat să o prezinte pe Haley în ultimele zile drept o democrată sau o candidată susținut de democrați. El a acuzat-o pe fosta ambasadoare la ONU că acceptă donații de la donatori care le-au dat bani democraților în trecut, susținând că “a fost de partea lui Biden” pentru a se opune politicilor sale de imigrație și chiar postând pe rețelele de socializare o fotografie cu Hillary Clinton având chipul lui Haley.

“Un vot pentru Nikki Haley marți este un vot pentru Joe Biden și un Congres Democrat, pentru că asta se va întâmpla,” a spus Trump la un eveniment de campanie la Portsmouth, în New Hampshire. “Nikki Haley se bazează pe democrați și liberali să se infiltreze în alegerile tale primare republicane,” le-a transmis Trump simpatizanților săi din public.

Calificând afirmațiile că democrații încearcă să se infiltreze în alegerile drept “iresponsabile,” Haley și-a apărat palmaresul ca republican conservator. “Cum de nu sunt conservatoare?” a spus Haley la Fox News. “Am fost guvernatoare Tea Party, am dat legea privind identificarea alegătorilor, am trecut cea mai dură lege privind imigrația ilegală din țară, am redus taxele, ne-am plătit datoria, am mers la ONU, am tăiat un miliard de dolari.”

Haley nu poate însă contrazice realitatea de pe teren și faptul că democrații se amestecă într-adevăr în scrutinul republican. Mai multe grupuri politice au desfășurat în ultimele luni campanii prin care îi încurajau pe democrați să-și schimbe afilierea politică pentru alegerile primare înainte de termenul limită. Și alții încearcă să atragă independenții pentru a-l ajuta să-l oprească pe Trump.

Activistul liberal Robert Schwarz, de la Primary Pivot, un super PAC, a spus că alegerile democrate sunt bătute în cuie pentru Biden, de aceea democrații ar trebui să-și folosească votul într-un mod diferit. “Noi simțim că Donald Trump este o amenințare existențială unică pentru democrația noastră,” a afirmat el. “De aceea oamenii care pun salvarea democrației noastre în detrimentul partizanatului ar trebui să vrea să-l oprească.”

El a confirmat că peste 3.500 de democrați s-au reînregistrat ca independenți/nedeclarați anul trecut în New Hampshire. Dacă toți ar vota pentru Haley, acest lucru ar putea oferi unui candidat anti-Trump un punct într-un scrutin care atrage aproximativ 300.000 de alegători. “Ne pasă doar să-i facem rău lui Donald Trump,” a spus Schwartz. “La bine și la rău, singurul lucru pe care îl poți face dacă vrei cu adevărat să-l oprești pe Trump este să votezi pentru Haley.”

Mai important, a declarat el, a fost să convingă zeci de mii de alegători nedeclarați să ia parte la alegerile primare republicane. Analiza lui este că Trump va obține aproximativ 130.000 de voturi de la baza sa fidelă. Creșterea prezenței la vot cu acei alegători nedeclarați este cea mai bună modalitate de a-l opri pe fostul președinte să revină la Casa Albă. Iar Schwarz afirmă că eforturi similare pentru a-i convinge pe democrați și independenți să voteze în alegerile republicane sunt în desfășurare și în alte state. Întrebarea care se pune e dacă aceasta este în final doar o strategie politică corectă, cum vor să o prezinte democrații și presa din Statele Unite, sau o interferență grosolană în procesul electoral american, așa cum suțin Trump și aliații săi?

Surse: CNN, Reuters, The Hill, RealClearPolitics, NPR, FoxNews, New York Times, Daily Mail, Politico, ABC News, New Hampshire Bulletin, X