Sabin Sărmaş: Clujul e blocat, nu avem o şcoală nouă în 20 de ani, avem un singur pasaj, în condiţiile în care Oradea a făcut vreo şase, centură nu avem / Toată lumea spune că nu e sustenabil să faci un metrou

Candidatul independent la Primăria Cluj-Napoca, Sabin Sărmaş, a declarat marţi că Clujul e blocat, pentru că nu are o şcoală nouă în 20 de ani, are un singur pasaj, în condiţiile în care Oradea a făcut vreo şase, şi nu are centură. El a mai spus că tpată lumea spune că nu e sustenabil să faci un metrou care se va plimba semi gol în timp ce alte proiecte nu se vor mai realiza, transmite News.ro.

”În mod cert fac centura Clujului, nu se poate altfel. În mod cert fac şcoli în cartiere, nu se poate să nu ai nicio şcoală nouă în 20 ani. E dramatic. Şcoli, creşe, grădiniţe”, a spus Sabin Sărmaş în emisiunea România Politică de la Prima News. El a precizat că la Cluj nu există o centură a oraşului, iar traficul de tranzit trece prin mijlocul oraşului. ”Vineri, la Cluj, s-a făcut un kilometru într-o oră. S-a spart o conductă şi era ca în India, se dădeau oamenii din autobuz, cu plasele în mână şi au luat-o pe jos printre maşini. E cel mai mare ciocan în faţă luat de Cluj în ultimii ani, din punct de vedere a administrării oraşului”, a precizat Sărmaş, arătând că proiectul a fost luat din 2017 de la Guvern la primăria Cluj iar promisiunea a fost că în ianuarie 2024 ne dăm cu maşina pe centură, dar s-a pierdut licitaţia. Savin Sărmaş a afirmat că Spitalul regional din Cluj nu poate fi funcţional fără centură. ”Nu ai acces la el, se va muri în ambulanţe, în faţa spitalului, din cauza traficului”, a precizat Sărmaş. Candidatul independent a completat că va mai face ”locuinţe sociale pentru tineri, pentru că nu există”. ”Avem cartier al tineretului promis de 16 ani, cred”, a completat el. ”Clujul e blocat, nu avem o şcoală nouă în 20 de zile, avem un pasaj, în condiţiile în care Oradea a făcut vreo şase, centură nu avem. Asta arată că ste o administraţie blocată care nu mai performează”, a mai spus Sabin Sărmaş. Despre metroul din Cluj, Sărmaş a spus că ”nu crede că este sustenabil”. ”Toată lumea spune că nu e sustenabil să faci un metrou care se va plimba semi gol şi va trebui să avem în fiecare an o hotărâre a Guvernului că vă mai dăm şi anul acesta subvenţie”. ”Ca proiect de viitor, are sens, pentru Clujul de 2 milioane de oameni, dar acum, când tu trebuie să rezolvi probleme mult mai grave decât ăsta. Acum, dacă îl faci, nenoroceşti oraşul pentru câţiva ani de zile”, a precizat acesta.