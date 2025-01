„Să fii coechipierul lui Verstappen este cea mai grea slujbă din Formula 1”, spune directorul RedBull

RedBull Racing l-a înlocuit pe Sergio Perez cu Liam Lawson, un pilot tânăr, în vârstă de 22 de ani. Christian Horner, șeful echipei, îl avertizează însă pe sportivul din Noua Zeelandă: să fii coechipierul lui Max Verstappen este cea mai dificilă slujbă din Formula 1.

Aventura lui Sergio Perez la RedBull s-a încheiat după patru sezoane, mexicanul fiind înlocuit cu Liam Lawson.

Tânărul pilot din Noua Zeelandă va avea însă serios de muncă în noul sezon din Formula 1, noul său șef (Christian Horner) avertizându-l că cel mai greu rol din Marele Circ este să fii coechipierul lui Max Verstappen.

„Este minunat să-l avem pe Liam cu noi în acest sezon. Să fii coechipierul lui Max Verstappen este probabil cea mai grea slujbă din Formula 1. Dar în Liam, cred că avem un pilot care este incredibil de talentat.

Este un tip tânăr, care abia își face loc în sport, și cred că are abilitatea, determinarea și mentalitatea necesare pentru a face față”, a precizat Christian Horner la un eveniment Ford, citat de gpblog.com.

Red Bull has set a date for the debut of its RB21 Formula 1 car, with Max Verstappen and Liam Lawson pressed into action at a filming day in Bahrain on Tuesday 25 February. pic.twitter.com/rQvzaSy5ND

— The F1 Journal (@thef1journal_) January 31, 2025