Rusia declară „teroristă” „Mișcare Satanistă Internațională”, deși oficial nu există nicio organizație cu acest nume
Autoritățile ruse au inclus vineri „Mișcarea Satanistă Internațională” pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, deschizând calea către potențiale pedepse cu închisoarea severe pentru cei care vor fi recunoscuți de justiție ca având legături cu aceasta. Rusia a luat o măsură similară la sfârșitul anului 2023 în ceea ce privește „mișcarea internațională LGBT”, o formulare vagă care a stârnit temeri privind o represiune sporită a acestei comunități în Rusia, potrivit Le Figaro.
„Mișcarea Satanistă Internațională” figurează acum pe această listă oficială disponibilă pe site-ul web al serviciului rus de supraveghere a tranzacțiilor financiare, a constatat AFP. Această măsură vine în urma unei decizii a Curții Supreme, care a interzis în iulie „Mișcarea Satanistă Internațională”, deși nu există oficial nicio organizație cu acest nume. „S-a stabilit că această mișcare se bazează pe o ideologie extremistă, pe ură și ostilitate față de confesiunile religioase tradiționale”, a justificat această instanță, potrivit Parchetului General rus, care a inițiat această cerere.
Conform acestui text, „adeptii mișcării (…) practică rituri oculte (…) și crime ritualice, comit alte crime, în special împotriva minorilor”.
Un Occident „decadent” și „satanic”
Președintele Vladimir Putin, care menține relații strânse cu influenta Biserică Ortodoxă Rusă, a acuzat în repetate rânduri Occidentul că este „decadent” și „satanic”, în special din cauza toleranței față de persoanele LGBT+.
În ultimii ani, Rusia a fost scena mai multor crime comise de persoane care se declară sataniste, inclusiv crime ritualice.
