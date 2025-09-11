G4Media.ro
Rusia cere Poloniei să redeschidă graniţa cu Belarus: „Facem apel la Varşovia…

Sursa foto: Captură video – Twitter / Border Committee of the Republic of Belarus (Госпогранкомитет Беларуси)

Rusia cere Poloniei să redeschidă graniţa cu Belarus: „Facem apel la Varşovia să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri contraproductive şi să reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”

Articole11 Sep • 623 vizualizări 0 comentarii

Rusia a cerut joi Poloniei să îşi reconsidere decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată marţi de Varşovia ca răspuns la exerciţiile militare comune ruso-belaruse programate pentru 12-16 septembrie, relatează AFP, conform Agerpres.

„Facem apel la Varşovia să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri contraproductive şi să reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit unui comunicat.

„Este evident că măsurile de confruntare luate de liderii polonezi au un singur obiectiv: justificarea unei politici de escaladare a tensiunilor în Europa Centrală”, a adăugat ea.

Exerciţiile militare dintre Rusia şi Belarus, denumite Zapad-2025 (Vest-2025), sunt programate să înceapă vineri. Acestea provoacă îngrijorare în rândul ţărilor NATO, în special după intruziunea fără precedent, în noaptea de marţi spre miercuri, a unor presupuse drone ruseşti pe teritoriul polonez.

Marţi, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat închiderea frontierei începând din noaptea de joi spre vineri, la miezul nopţii. El a justificat această măsură prin „motive de securitate naţională”, descriind manevrele ruso-belaruse drept „agresive”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

