Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sosi vineri în România / Arhiepiscopul Constantinopolului va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumeni va participa duminică la sfințirea Catedralei Naționale, alături de ÎOS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu acest prilej, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi în capitala României timp de cinci zile, fiind a 11-a vizită efectuată în această demnitate în țara noastră, anunță ziarul Lumina.

Vizita va debuta vineri, 24 octombrie, când Sanctitatea Sa va sosi pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. În continuare, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se va deplasa la Catedrala Patriarhală din București unde, în jurul orei 12:30, va fi săvârșită o slujbă de Te Deum, urmată de cuvântul de bun-venit al Întâistătătorului Bisericii noastre și de cuvântul de răspuns al Sanctității Sale.

Pe parcursul celor cinci zile petrecute în capitala țării noastre, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, va participa la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Nea­mului, la hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, la o ședință solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și la alte evenimente culturale și diplomatice.