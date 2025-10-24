G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sosi vineri în România / Arhiepiscopul Constantinopolului va…

sursa foto: Captură video

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sosi vineri în România / Arhiepiscopul Constantinopolului va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Articole24 Oct • 346 vizualizări 0 comentarii

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumeni va participa duminică la sfințirea Catedralei Naționale, alături de ÎOS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cu acest prilej, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi în capitala României timp de cinci zile, fiind a 11-a vizită efectuată în această demnitate în țara noastră, anunță ziarul Lumina.

Vizita va debuta vineri, 24 octombrie, când Sanctitatea Sa va sosi pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. În continuare, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se va deplasa la Catedrala Patriarhală din București unde, în jurul orei 12:30, va fi săvârșită o slujbă de Te Deum, urmată de cuvântul de bun-venit al Întâistătătorului Bisericii noastre și de cuvântul de răspuns al Sanctității Sale.

Pe parcursul celor cinci zile petrecute în capitala țării noastre, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, va participa la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Nea­mului, la hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, la o ședință solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și la alte evenimente culturale și diplomatice.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.