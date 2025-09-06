Maria Zaharova: ”Abordarea Occidentului faţă de cultură este călcâiul lui Ahile/ Hollywoodul creează o anumită imagine a aşa-numitei vieţi americane, a visului american”

Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la Forumul Economic Estic (EEF), informează TASS, citat de News.ro.

„Statele Unite ale Americii şi-au arogat dreptul de a fi considerate numărul unu în sfera culturii de masă, a culturii pop şi a culturii cinematografice de astăzi. Şi mulţi au împărtăşit această opinie, şi-au atribuit un rol lor înşişi şi au atribuit un rol culturii lor, atribuindu-i un loc, numind-o soft power. Şi acesta este călcâiul lui Ahile pentru ei, pentru că aşa tratează ei cultura”, a spus Zaharova la un mic dejun de afaceri intitulat „Crearea imaginilor viitorului: rolul institutelor de film în formarea valorilor şi a viziunilor asupra lumii.”



Diplomatul a remarcat că Hollywood-ul creează o anumită imagine a „aşa-numitei vieţi americane, a visului american.”

„Dar tocmai acest lucru a dus la ideologie şi la formarea ideologiei anulării culturii. Cultura nu poate fi anulată, poate să dispară de la sine, poate să piară, poate să supravieţuiască timpului, dar nu poate fi anulată”, a continuat Zaharova.



„Dar ei [SUA şi Occidentul] o pot distorsiona [cultura], o pot anula. Şi ei înţeleg asta, pentru că nu au creat o cultură, ci mai degrabă soft power şi instrumente, un set de instrumente pentru a-şi exercita influenţa,” a spus diplomatul.



Ea a remarcat că Statele Unite au, de asemenea, o abordare utilitaristă faţă de alte culturi, considerând că în alte ţări „este aproximativ la fel.”



„Au aceeaşi atitudine faţă de Rusia. Şi, ceea ce este cel mai surprinzător, au aceeaşi atitudine faţă de China,” a adăugat diplomatul.