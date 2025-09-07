VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de acest gen din război. Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată

Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane şi lăsând fum să se ridice de pe acoperişul unei clădiri guvernamentale importante. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii, potrivit AP, transmite News.ro.

Yuriy Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene ale Ucrainei, a confirmat pentru Associated Press că atacul de duminică a fost cel mai mare atac cu drone ruseşti de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Rusia a lansat, de asemenea, 13 rachete de diferite tipuri.

Ucraina a doborât şi neutralizat 747 de drone şi 4 rachete, potrivit unei declaraţii a Forţelor Aeriene.

🇷🇺🇺🇦 In Kiev, after a hot night, the building of the Cabinet of Ministers is on fire. pic.twitter.com/Ch6bEtHM2O — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 7, 2025

Au fost înregistrate nouă lovituri de rachete şi 56 de atacuri cu drone în 37 de locaţii din Ucraina. Resturile dronelor şi rachetelor doborâte au căzut în 8 locaţii.

Reporterii Associated Press au văzut nor de fum ridicându-se de pe acoperişul clădirii cabinetului de miniştri din Kiev, dar nu a fost clar imediat dacă fumul era rezultatul unei lovituri directe sau al resturilor, ceea ce ar marca o escaladare a campaniei aeriene a Rusiei. Până în prezent, Rusia a evitat să vizeze clădirile guvernamentale din centrul oraşului.

Clădirea este sediul Cabinetului Ucrainei, găzduind birourile miniştrilor săi. Poliţia a blocat accesul la clădire în momentul sosirii pompierilor şi ambulanţelor.

Oficialii ucraineni au declarat că două persoane au fost ucise şi 15 rănite în atac.

„Pentru prima dată, clădirea guvernului a fost avariată de un atac inamic, inclusiv acoperişul şi etajele superioare”, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Yulia Sviridenko. „Vom restaura clădirile, dar vieţile pierdute nu pot fi recuperate”.

„Lumea trebuie să răspundă la această distrugere nu doar cu cuvinte, ci şi cu fapte. Este necesar să se intensifice presiunea sancţiunilor, în primul rând împotriva petrolului şi gazelor ruseşti”, a declarat ea.

Printre morţi se afla şi un copil de un an, al cărui corp a fost scos din dărâmături de către echipele de salvare, a declarat Timur Tkachenko, şeful administraţiei oraşului Kiev.

Resturile unei drone ruseşti au lovit o clădire rezidenţială de nouă etaje din districtul Sviatoshinskii din Kiev şi o clădire rezidenţială de patru etaje din districtul Darnitskii, potrivit primarului Vitallii Klitschko.

Atacul de duminică este al doilea atac masiv cu drone şi rachete ruseşti care vizează Kievul în decurs de două săptămâni, pe măsură ce speranţele pentru negocierile de pace se estompează.

Atacul vine după ce liderii europeni au presat liderul rus Vladimir Putin să depună eforturi pentru a pune capăt războiului, după ce 26 dintre aliaţii Ucrainei s-au angajat să trimită trupe ca „forţă de asigurare” pentru ţara devastată de război, odată ce luptele se vor încheia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este gata să se întâlnească cu Putin pentru a negocia un acord de pace şi l-a îndemnat pe preşedintele american Donald Trump să impună sancţiuni severe Rusiei pentru a o determina să pună capăt războiului.