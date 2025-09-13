G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rugby Championship runda 4: Africa de Sud câștigă fără precedent în Noua…

Minge de rugby / Sursa foto: Pixabay / hirobi
Minge de rugby / Sursa foto: Pixabay / hirobi

Rugby Championship runda 4: Africa de Sud câștigă fără precedent în Noua Zeelandă / Argentina, victorie la limită cu Australia

Sportz13 Sep 0 comentarii

Africa de Sud a înregistrat un rezultat istoric, sâmbătă dimineața, în runda a 4-a din Rugby Championship, competiția de elită a emisferei sudice, după ce a reușit să o învingă pe Noua Zeelandă cu scorul de 43-10, în ceea ce este cea mai dură înfrângere din istorie pentru All Blacks.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În cealaltă partidă desfășurată, Argentina s-a impus la limită în fața Australiei, 28-26.

Deși nimic nu prevestea ceea ce avea să se întâmple, All Blacks conducând cu 10-7 la pauză, inevitabilul s-a produs și Springboks au administrat adversarilor o lecție de rugby în repriza secundă, Africa de Sud înscriind cinci eseuri în casa celor din Noua Zeelandă.

Ultima înfrângere de proporții asemănătoare a All Blacks datează de acum doi ani, când aceași Africa de Sud o învingea cu 35-7, potrivit RFI România.

În duelul precedent din această ediție a Rugby Championship, Noua Zeelandă câștigaseră cu 24-17.

În celălalt meci, Argentina a învins Australia la Sydney cu 28-26, în timp ce în partida de săptămâna trecută cei din urmă au câștigat cu 28-24.

Clasamentul Rugby Championship după etapa a 4-a

  1. Australia 11 puncte
  2. Africa de Sud 10 (+18)
  3. Noua Zeelandă 10 (-15)
  4. Argentina 9

Toate cele patru echipe înregistrează două victorii și două înfrângeri.

Următoarea rundă va avea loc pe 27 septembrie. Noua Zeelandă o va întâlni pe Australia pe Eden Park din Auckland (ora 8:05 România), în timp ce Africa de Sud se va confrunta cu Argentina pe Hollywoodbets Kings Park din Durban (ora 16:10 România).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.