Rugby Championship runda 4: Africa de Sud câștigă fără precedent în Noua Zeelandă / Argentina, victorie la limită cu Australia

Africa de Sud a înregistrat un rezultat istoric, sâmbătă dimineața, în runda a 4-a din Rugby Championship, competiția de elită a emisferei sudice, după ce a reușit să o învingă pe Noua Zeelandă cu scorul de 43-10, în ceea ce este cea mai dură înfrângere din istorie pentru All Blacks.

În cealaltă partidă desfășurată, Argentina s-a impus la limită în fața Australiei, 28-26.

Deși nimic nu prevestea ceea ce avea să se întâmple, All Blacks conducând cu 10-7 la pauză, inevitabilul s-a produs și Springboks au administrat adversarilor o lecție de rugby în repriza secundă, Africa de Sud înscriind cinci eseuri în casa celor din Noua Zeelandă.

Ultima înfrângere de proporții asemănătoare a All Blacks datează de acum doi ani, când aceași Africa de Sud o învingea cu 35-7, potrivit RFI România.

În duelul precedent din această ediție a Rugby Championship, Noua Zeelandă câștigaseră cu 24-17.

În celălalt meci, Argentina a învins Australia la Sydney cu 28-26, în timp ce în partida de săptămâna trecută cei din urmă au câștigat cu 28-24.

Clasamentul Rugby Championship după etapa a 4-a

Australia 11 puncte Africa de Sud 10 (+18) Noua Zeelandă 10 (-15) Argentina 9

Toate cele patru echipe înregistrează două victorii și două înfrângeri.

Următoarea rundă va avea loc pe 27 septembrie. Noua Zeelandă o va întâlni pe Australia pe Eden Park din Auckland (ora 8:05 România), în timp ce Africa de Sud se va confrunta cu Argentina pe Hollywoodbets Kings Park din Durban (ora 16:10 România).