Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene: Cheltuielile cu Educația sunt o investiție, nu un cost / România este penultima în UE la procentul din PIB pentru acest domeniu și antepenultima la cheltuiala din total buget, arată un raport CE

Țările Uniunii Europene au cheltuit, în total, 806 miliarde de euro pentru educație în anul 2023, echivalent cu 9,6% din cheltuielile publice și cu 4,7% din PIB-ul regional, potrivit raportului „Investițiile în educație 2025”. România este penultima din cele 27 de state UE la procentul din PIB cheltuit pe Educație în 2023, cu 3,4. Documentul evidențiază că, după șocul pandemiei de COVID-19, bugetele dedicate educației au revenit pe un trend ascendent, dar nu au ajuns încă la nivelurile pre-pandemice. În țara noastră, de exemplu, procentul din PIB alocat Educației în 2019 a fost de 3,5.

În acest context, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a declarat: „Cheltuielile cu educația sunt o investiție, nu un cost. Iar UE trebuie să fie pregătită pentru viitor. Tendința ascendentă evidențiată în raportul „Investițiile în educație 2025” arată că, în întreaga UE, educația este din nou un motor al competitivității și al rezilienței economice. Acesta este motivul pentru care următorul cadru financiar multianual propus, prezentat la 16 iulie 2025, sprijină sporirea finanțării pentru educație și competențe, prin intermediul planurilor de parteneriate naționale și regionale, al unui nou Fond european pentru competitivitate și al programului Erasmus+ consolidat.”

Estimările recente sugerează că, dacă până în 2030 mai multe persoane ar dispune de un nivel suficient de competențe de bază, PIB-ul țărilor europene ar putea crește cu 8-10 % peste previziunile actuale. În plus, persoanele cu un nivel mai ridicat de educație tind să câștige mai mult: doar un an suplimentar de educație poate spori venitul unei persoane cu 7 % în Europa, potrivit unui comunicat al reprezentanței Comisiei Europene în România.

Comisia Europeană subliniază în raport că educația este o investiție, nu un cost, cu efecte directe în productivitate, competitivitate și reziliență. 62% din cheltuielile publice pentru educație merg pe personal; școala absoarbe peste 70% din total. La nivel european, au fost alocate ~148 mld. € pentru educație și competențe prin instrumentele UE 2021–2027, însă decizia de prioritizare rămâne una națională. Țintirea investițiilor în competențele de bază și în STEM este esențială pentru creștere și pentru atenuarea deficitului de competențe.

În România, în ultimele două luni, discuția despre cheltuielile din Educație este pe contrasens total cu cea europeană. Guvernul de la București a adoptat măsuri de austeritate în educație – tăieri de burse, creșterea normei didactice și reducerea rețelei școlare –, tratând sectorul mai degrabă ca pe o sursă de economii bugetare decât ca pe un motor de dezvoltare.

