Roxana Mînzatu, despre atribuţiile sale de Comisar European: Nu am avut niciodată o discuţie despre un portofoliu pe domeniul locuinţelor / Despre Ursula von Der Leyen: E o compatibilitate. Nu ştiu să se fi implicat Iohannis

Roxana Mînzatu, propunerea României pentru funcţia de comisar european, susţine că nu a avut nicio discuţie cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, despre un portofoliu dedicat locuinţelor sociale în UE, aşa cum se vehiculase în presă, relatează News.ro. Mînzatu a explicat, la Prima TV, că portofoliul său, denumit ”Oameni. Competenţe. Pregătire”, va include partea de muncă, de dialog social şi de protejare a drepturilor muncitorilor în spaţiul european. De asemenea, portofoliul va avea şi o componentă de educaţie, constând în încercarea de a conecta zona universitară la piaţa muncii.

Roxana Mînzatu spune că, la interviul de angajare susţinut la Bruxelles, a avut o discuţie ”agreabilă” cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Există similitudine în modul în care gândim şi asta a fost important. E o compatibilitate”, a explicat Mînzatu, care mai are un singur obstacol înainte de a ajunge comisar european şi vice-preşedinte executiv al Comisiei Europene: audierile din Parlamentul European.

Roxana Mînzatu, propunerea României pentru funcţia de comisar european, a fost întrebată în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce domenii va cuprinde, de fapt, portofoliul său, denumit ”Oameni. Competenţe. Pregătire”.

”Funcţia este pentru România. Portofoliul include tot ce a gestionat comisarul Schmit, pe care românii îl cunosc. Toată partea de ocupare, locuri de muncă, relaţii de muncă, dialog social. Comisarul Schimt a fost comisarul pe Muncă din mandatul anterior, este cel care a iniţiat directiva pentru salariul minim european, pe care România deja a transpus-o. A fost în România de atâtea ori, ne-am ajutat pe modificarea PNRR, pe scoaterea acelui prag de 9,4%, care era cheltuiala cu pensiile. Deci portofoliul include partea de muncă, de dialog social, protejarea drepturilor lucrătorilor, libera circulaţie a lucrătorilor – şi România chiar e direct interesată pe acest subiect având atâţia lucrători mobili. Da, avem şi o componentă de uniune a competenţelor pe care o propune Ursula von der Leyen, o temă foarte relevantă. Când ai lucrători mobili, care au nevoie să-şi recunoască certificatul, diploma, cu uşurinţă pentru a putea profesa ceea ce au învăţat în unul dintre statele membre. Toată intervenţia anti-sărăcie, pentru că fără un climat social anume nu poţi să construieşti competitivitatea economică. Acolo unde mai există sărăcie extremă – că este în rândul tinerilor în şomaj, că este în rândul adulţilor sau seniorilor sau a persoanelor cu dizabilităţi – noi intervenim în special cu finanţare europeană, dar şi cu politici europene pentru combaterea sărăciei. Şi zona de educaţie este parţial cuprinsă în acest portofoliu tocmai pentru a conecta ceea ce se întâmplă în şcoli, în universităţi cu piaţa muncii şi pentru a interveni şi de la nivel european în aşa fel încât modul în care sunt formate tinerele generaţii, curicula livrată de profesori să fie cât mai aproape de dinamica tot mai agresivă a pieţei muncii. Dacă ne uităm doar la ceea ce înseamnă automatizare, digitalizare, intrarea inteligenţei artificiale în diversele industrii şi sectoare economice, poate simţim puţin efectele astăzi, dar treptat vor afecta calitatea locurilor de muncă, disponibilitatea, cantitatea lor. Iar Europa îşi propune să menţină nişte standarde de protejare a lucrătorilor compatibile cu tot ceea ce înseamnă până la urmă un stil de viaţă european, decent. O Europă cu mai puţine inegalităţi decât competitorii săi, chiar şi decât SUA, înseamnă investiţie în oameni. Cam despre asta, în linii mari”, a explicat Roxana Mînzatu, propunerea României pentru funcţia de comisar european.

Roxana Mînzatu a fost întrebată de ce nu a rămas şi partea de locuinţe sociale în portofoliul pe care-l va conduce.

”Eu nu am avut niciodată o discuţie despre un portofoliu în zona locuinţelor. A fost o cerinţă a socialiştilor europeni, grup din care fac şi eu parte, însă nu a existat niciodată o discuţie despre un portofoliu în zona locuinţelor cu mine”, a susţinut Mînzatu, care a explicat cum a decurs interviul susţinut la Bruxelles în faţa Ursulei von der Leyen.

”A fost o discuţie generală, mai degrabă. Discuţia a fost despre un lider de echipă care vrea să vadă dacă are compatibilitate cu un membru al echipei sale, cum se conectează CV-ul meu, experienţa mea profesională, cu ceea ce îşi propune ea să facă în următorii cinci ani. Discuţiile legate de portofoliu le-a făcut cu statele membre, au fost negocieri”, a spus Roxana Mînzatu.

De asemenea, Roxana Mînzatu a mai fost întrebată ce impresie i-a lăsat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

”A fost o discuţie agreabilă, care a curs natural. Există similitudine în modul în care gândim şi asta a fost important. E o compatibilitate. Am discutat despre ce înseamnă să gestionezi reforme sistemice, despre munca pe care eu am făcut-o şi cum a fost ea primită şi ce evoluţie profesională am avut, mi-a împărtăşit şi dânsa experienţele sale, fiind fost ministru şi un om cu atâta experienţă administrativă. O echipă se bazează şi pe calitatea interacţiunii umane”, a explicat Mînzatu.

Pentru a ajunge comisar european şi, totodată, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu trebuie să mai treacă de audierile din Parlamentul European. În urmă cu cinci ani, Rovana Plumb, propusă la acea vreme de Guvernul Dăncilă pentru funcţia de comisar european, a fost respinsă la audierile de la Bruxelles. În acest context, Roxana Mînzatu susţine că nu are nicio emoţie că ar putea pica testul audierilor.

”Nu am absolut nicio emoţie. E o super-provocare pentru mine, sunt eurodeputat, fost deputat în România, înţeleg foarte bine relaţia dintre Executiv şi Parlament, am o stimă extraordinară pentru instituţia Parlamentului, în viitor vreau să avem un dialog permanent – aşa este corect şi respectuos, sunt oameni aleşi direct de cetăţeni, orice comisar trebuie să aibă cu ei o relaţie bazată pe respect şi colaborare. Este politică, politică la nivel european, avem familii politice, se construiesc alianţe, este dinamic totul. Sunt foarte pregătită să mă implic la modul cel mai serios atât în dialogul cu liderii politici, cât şi în pregătirea temelor pe care le vom dezbate în audieri, aşa încât România să facă cea mai bună figură şi să demonstreze că se poate implica cu profesionalism în proiectul european. Acesta este crezul meu: fii profesionist şi toate lucrurile se vor aşeza!”, a afirmat Mînzatu, la Prima TV.

Întrebată dacă a discutat în această perioadă cu preşedintele Klaus Iohannis, Roxana Mînzatu a spus: ”Eu personal, nu, dar ştiu că premierul Marcel Ciolacu este cel care a avut dialogul cuvenit cu toţi decidenţii relevanţi din România. Eu, nu”.

De asemenea, întrebată dacă preşedintele Iohannis s-a implicat în negocierile pentru portofoliul României, Roxana Mînzatu a răspuns: ”Nu ştiu să se fi implicat, n-aş putea să vă răspund la această întrebare”.

România a primit portofoliul ”Oameni. Competenţe. Pregătire”, axat pe piaţa muncii, în viitoarea Comisie Europeană condusă de Ursula von der Leyen. De asemenea, pentru prima dată de la aderarea la UE, România a obţinut şi poziţia de vicepreşedinte executiv. Cele două funcţii vor fi cumulate de Roxana Mînzatu, eurodeputat PSD şi fost ministru al Fondurilor Europene, pentru o scurtă perioadă, în Guvernul Dăncilă.

Europarlamentarul PNL Adina Vălean, comisar european în mandatul trecut, susţine că este ”absolut logic” ca România să primească portofoliul dedicat Muncii, pentru că este un un subiect foarte important pentru socialiştii europeni, familie din care face parte şi PSD. Adina Vălean a precizat că În Comisia trecută ”a fost pur şi simplu bătaie” pe portofoliul drepturilor sociale.

”Orice portofoliu în Comisia Europeană poate fi de top of sau poate fi eşuat, depinde ce faci cu el. Contează foarte mult şi omul, plus, într-o perioadă lungă de cinci ani lucrurile evoluează, pleci cu ceva, apar alte lucruri. Eu am înţeles de ce a primit România acest portofoliu, e absolut logic, pentru că este un portofoliul eminamente pentru un comisar reprezentând socialiştii europeni şi, dacă ne uităm în componenţa Comisiei, vedem că în fond, sunt doar trei comisari care aparţin familiei socialiste şi atunci cineva trebuia să aibă acest portofoliu”, a declarat Adina Vălean, fost comisar european pe Transporturi din partea României.