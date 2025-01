Ronnie O’Sullivan trage un semnal de alarmă: „Mulți jucători de snooker suferă în tăcere”

Ronnie O’Sullivan a declarat forfait în ultimul moment de la Masters (turneu câștigat duminică de Shaun Murphy), iar la microfonul Eurosport a tras un semnal de alarmă. „The Rocket” cere mai mult sprijin pentru jucătorii de snooker pentru problemele de sănătate mintală.

Multiplu campion mondial, O’Sullivan le-a cerut organizatorilor din snookerul mondial mai multe servicii de sprijin pentru sănătatea mintală la turnee.

Ronnie a povestit recent că a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional după ce a fost învins de Robert Milkins la recenta ediție a Championship League.

O’Sullivan a avut un moment de furie în urma căruia și-a rupt tacul. A urmat apoi o retragere de la Masters, invocând probleme medicale.

În vârstă de 49 de ani, Ronnie cere ajutor din partea colegilor din circuitul mondial de snooker pentru ca lucrurile să o ia pe un drum bun.

„Nu spun că toată lumea va merge acolo (n.r. la centrele de sănătate mintală pe care le cere), dar cred că o mulțime de jucători suferă în tăcere, practic.

Eu pot spune, doar uită-te la ei și la câtă presiune este în meciuri. Ar trebui să aibă pe cineva cu care să meargă și să vorbească.

Cred că este atât de important. Aveți antrenori care vă rezolvă problemele, dar aveți nevoie de cineva cu care să vă descărcați puțin. Cred că i-ar ajuta cu adevărat pe jucători”, a concluzionat Ronnie O’Sullivan.

Comentariul lui Ronnie a ajuns la urechile lui Jason Ferguson, președintele WPBSA (Asociația Jucătorilor Profesioniști de Biliard și Snooker), iar acesta a avut un răspuns.

„Acesta este un sport foarte singuratic. Un sport individual, desigur, și nu știi niciodată prin ce trec oamenii.

Nu este vorba doar despre ce se petrece la masa de joc, uneori este vorba despre ceea ce se întâmplă în afara mesei, iar acești jucători petrec mult timp departe de casă.

Deci, există o mulțime de provocări acolo, și este ceva ce luăm foarte, foarte în serios”, a explicat Jason Ferguson.

„We are an organisation who wants to look after our own”

An interesting discussion with WPBSA Chairman Jason Ferguson following Ronnie O’Sullivan and Mark Selby’s chat around mental health ❤️#MastersSnooker pic.twitter.com/nwE1Tnu6uw

— Eurosport (@eurosport) January 14, 2025