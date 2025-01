VIDEO Shaun Murphy, marele câștigător de la Masters – A trecut în finală de Kyren Wilson, campionul mondial

Shaun Murphy este marele câștigător al Mastersului de snooker, ediția din 2025. Locul șapte mondial, Shaun a trecut în finală de favoritul Kyren Wilson, campionul mondial en-titre.

În vârstă de 42 de ani, Murphy a practicat un snooker minunat pe alocuri, victoria, scor 10-7, fiind una pe deplin meritată. Shaun a fost mereu la conducerea finalei, el conducând pe rând cu 2-0, 6-2, 7-3 sau 8-4.

Este pentru a doua oară în carieră când Shaun se impune la Masters, primul titlu venind în 2015, după o finală cu Neil Robertson.

Murphy a încheiat finala din acest an în stil de mare campion, cu un break de 100 de puncte.

Văzut favorit înainte de startul finalei, Kyren Wilson nu s-a putut ridica la nivelul ridicat impus de adversarul său.

Reamintim că Wilson este campion mondial en-titre, titlu cucerit în 2024 la Crucible.

Shaun Murphy a devenit al 12-lea jucător din istorie care să câștige de mai multe ori trofeul de la Masters.

Another level 😮‍💨🏆

Shaun Murphy was truly exceptional all tournament, and seals his second Paul Hunter with yet another century 💯👏#MastersSnooker pic.twitter.com/HbHUOQOaZH

— Eurosport (@eurosport) January 19, 2025