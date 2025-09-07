Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate
Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La Eforie Nord, de pildă, plaja a fost animată aproape ca-n sezon, relatează site-ul știrileprotv.ro
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Soare generos a fost și în Brașov, drept urmare locurile de la terase cu vedere spre Tâmpa s-au ocupat primele.
Cei mai mulți au ales și în acest weekend stațiunea Eforie Nord ca destinație preferată la mare. Vremea a fost bună, iar prețurile, încurajatoare.
La mare, toamna a redus tarifele cu aproximativ 20% față de cele din sezonul estival.
La Brașov, a fost o sâmbătă perfectă cu 25 de grade în termometre.
În Piața Sfatului are loc zilele acestea și un târg cu produse realizate de artizani din toată țara. Iar la terase, ospătarii au lucrat la foc continuu pentru că nu au dus lipsă de oaspeți.
La Brașov au ajuns în primele șapte luni ale acestui an aproape 800.000 de turiști, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.
Citește integral pe știrileprotv.ro
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
19 persoane salvate în ultimele 24 de ore de Salvamont: cele mai multe intervenții în Brașov, două persoane găsite decedate
Ministrul Culturii: Există riscul ca evenimentele culturale să nu se mai poată desfășura în weekend / Cauza: contractul colectiv de muncă / ”Sectorul public doarme-n papuci, iertaţi-mi metafora„
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.