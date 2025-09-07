Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate

Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La Eforie Nord, de pildă, plaja a fost animată aproape ca-n sezon, relatează site-ul știrileprotv.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Soare generos a fost și în Brașov, drept urmare locurile de la terase cu vedere spre Tâmpa s-au ocupat primele.

Cei mai mulți au ales și în acest weekend stațiunea Eforie Nord ca destinație preferată la mare. Vremea a fost bună, iar prețurile, încurajatoare.

La mare, toamna a redus tarifele cu aproximativ 20% față de cele din sezonul estival.

La Brașov, a fost o sâmbătă perfectă cu 25 de grade în termometre.

În Piața Sfatului are loc zilele acestea și un târg cu produse realizate de artizani din toată țara. Iar la terase, ospătarii au lucrat la foc continuu pentru că nu au dus lipsă de oaspeți.

La Brașov au ajuns în primele șapte luni ale acestui an aproape 800.000 de turiști, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Citește integral pe știrileprotv.ro