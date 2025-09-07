G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din…

plaja eforie sud
sursa foto: Info Sud-Est

Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate

Articole7 Sep 0 comentarii

Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La Eforie Nord, de pildă, plaja a fost animată aproape ca-n sezon, relatează site-ul știrileprotv.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Soare generos a fost și în Brașov, drept urmare locurile de la terase cu vedere spre Tâmpa s-au ocupat primele.

Cei mai mulți au ales și în acest weekend stațiunea Eforie Nord ca destinație preferată la mare. Vremea a fost bună, iar prețurile, încurajatoare.

La mare, toamna a redus tarifele cu aproximativ 20% față de cele din sezonul estival.

La Brașov, a fost o sâmbătă perfectă cu 25 de grade în termometre.

În Piața Sfatului are loc zilele acestea și un târg cu produse realizate de artizani din toată țara. Iar la terase, ospătarii au lucrat la foc continuu pentru că nu au dus lipsă de oaspeți.

La Brașov au ajuns în primele șapte luni ale acestui an aproape 800.000 de turiști, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Citește integral pe știrileprotv.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

19 persoane salvate în ultimele 24 de ore de Salvamont: cele mai multe intervenții în Brașov, două persoane găsite decedate

Articole20 Iul 2025
0 comentarii

Ministrul Culturii: Există riscul ca evenimentele culturale să nu se mai poată desfășura în weekend / Cauza: contractul colectiv de muncă / ”Sectorul public doarme-n papuci, iertaţi-mi metafora„

Articole17 Iul 2025
1 comentariu

Naționalism sau social-democrație europeană? Identitatea doctrinară a PSD va fi stabilită la congresul din toamnă, afirmă Sorin Grindeanu

Articole15 Iul 2025
6 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.