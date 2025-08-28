G4Media.ro
România, pe locul 3 în topul destinațiilor pentru turiștii bulgari în luna…

plaja constanta mamaia marea neagra
Foto: Andreea Pavel/ G4Media

România, pe locul 3 în topul destinațiilor pentru turiștii bulgari în luna iulie

Analize28 Aug • 268 vizualizări 0 comentarii

Grecia rămâne destinația de vară preferată de cetățenii bulgari, Turcia ocupând locul al doilea, iar România – locul trei.

Peste 1 milion de bulgari au călătorit în străinătate în iulie – un număr record după criza COVID și cu 16% mai mult decât în ​​aceeași lună din 2024. Jumătate au fost în vacanță sau în excursie, iar cealaltă jumătate au fost în vizită, într-o călătorie de afaceri sau au călătorit în alt scop, scrie Dnevnik, citată de Rador.

Cea mai atractivă destinație de vacanță pentru bulgari în plin sezon turistic rămâne Grecia, vizitată de 157,3 mii de turiști, urmată de Turcia (90,1 mii) și România (39 mii).

Printre țările din afara Balcanilor se numără Italia (26,9 mii) și Franța (24,6 mii).

Numărul vizitelor străinilor în cursul lunii iulie este de două ori mai mare, turiștii reprezentând din nou jumătate.

Statistica pentru luna iulie confirmă că Bulgaria este cea mai căutată destinație de vacanță de români (245.000), ucraineni (110.000), polonezi (87.000).

Traducerea Rador: Mirela Petrescu

