Rogobete: Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă. Nu înseamnă tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic, prin moţiunile de cenzură depusă în Parlament, dar el alege să spună adevărul şi anume că Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă, nu înseamnă tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Astăzi, Parlamentul României a respins moţiunea de cenzură depusă împotriva pachetului 2 de măsuri pentru Sănătate. Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă. Nu înseamnă tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor. Nu înseamnă pierdere, ci şansa de a construi un sistem care pune pacientul pe primul loc”, spune ministrul Sănătăţii, după respingerea moţiunilor de cenzură.

Alexandru Rogobete precizează că de ani de zile, pacienţii sunt plimbaţi între cabinete, diagnosticaţi târziu şi lăsaţi să aştepte. ”Asta schimbăm. Introducem trasee clare, reguli simple şi soluţii rapide. Prima investigaţie se face imediat, celelalte – dacă sunt necesare – sunt acoperite în programele naţionale. În loc de haos, punem ordine. În loc de risipă, punem responsabilitate. Am auzit şi atacurile despre medicamente, despre medici, despre prevenţie. Vă spun direct: extindem lista de medicamente compensate, întărim medicina de familie şi o orientǎm cǎtre servicii de prevenţie şi screening, deschidem ambulatoriile până seara, reducem presiunea de pe urgenţe. Toate pentru ca accesul să fie mai aproape de oameni, nu mai greu”, arată ministrul în mesajul pe Facebook.

Potrivit lui Rogobete, ”reforma nu înseamnă doar tratamente şi medicamente, ci şi schimbarea modului în care sunt conduse spitalele”. ”Introducem criterii de performanţă clare pentru manageri şi mecanisme reale de concurs pentru toţi şefii de secţie. Schimbăm indicatorii de evaluare a managerilor de spitale. Pentru mine, a fi manager de spital nu este un bonus, ci o responsabilitate uriaşă. A fi şef de secţie nu este un privilegiu, ci o datorie faţă de pacienţi şi echipa medicală. Orice poziţie de conducere într-un spital trebuie obţinută prin concurs corect, nu prin numiri incerte. Ştiu că e nevoie de încredere. Ştiu că mulţi au fost dezamăgiţi de promisiuni goale. De aceea, mă uit la pacienţi, la medici, la asistente, la infirmiere, la brancardieri şi la tot personalul medical şi nemedical şi spun ferm: nu austeritate, ci eficientizare. Nu tăieri, ci investiţii chibzuite. Nu blocaje, ci acces real la sănătate. Aceasta este reforma pentru care luptăm. Pentru pacienţi. Pentru respect. Pentru sănătate”, subliniază ministrul Sănătăţii.