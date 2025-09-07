Deputatul Dimitriu, USR: Interlopii au în Parlament susţinători înfocaţi. Simion, un țepar ticălos, de marketing mă refer / Liderul AUR, George Simion: Domnul de la USR să se uite la ministrul lui de Finanțe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În cadrul dezbaterii pe cea de-a patra și ultima moțiune depusă împotriva Guvernului Bolojan, deputatul USR Alexandru Dimitriu i-a acuzat pe parlamentarii opoziției că apără interesele cămătarilor, evazioniștilor, hoților și interlopilor. El l-a numit pe liderul AUR, George Simion, „cel mai mare ţepar de marketing”, care promite 35.000 de euro casa. „Normal că va proteja toţi ţeparii”, a spus Alexandru Dimitriu. În replică, Simion a intervenit cerându-i deputatului USR să se uite la ministrul său de finanțe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Tocmai ce am realizat că AUR n-a înţeles nimic din propria-i moţiune. În caz că nu ştiaţi, acum suntem la capitolul de insolvenţă, la capitol de drept societar, la capitolul de Cod de procedură fiscală, Cod fiscal. Adică, exact în locurile alea unde, stimabililor, punem stop ţepelor, punem stop evaziunii. Însă, iniţial chiar m-am mirat – zic, stai puţin, oamenii ăştia au luat-o razna şi atunci am făcut apel la memorie. Şi nu mai devreme de miercuri, săptămâna aceasta, cei de la AUR (…) au apărat cămătarii. Ce-i drept, cine îi apără pe cămătari îi apără şi pe ţepari, nu-i aşa? Şi observăm în acest moment cum interlopii, evazioniştii, ţeparii au în Parlament susţinători înfocaţi, nu-i aşa? Practic, opoziţia parlamentară, dumneavoastră, extremiştilor, aţi ajuns să-i susţineţi cu ardoare”, a comentat reprezentantul USR.

Alexandru Dimitriu le-a mai cerut semnatarilor moţiunii să citească legile contestate pentru a vedea că, de fapt, ele pun stop evaziunii fiscale. „Eu v-aş propune însă, stimabililor, să puneţi pauză un pic pe protejarea averilor din mâlul de la Vidraru şi haideţi să stăm cum trebuie pe aceste legi şi să le citiţi măcar şi să realizaţi că de fapt ele rezolvă o problemă serioasă, şi anume pun stop evaziunii fiscale, pun stop ţepelor”, a spus Alexandru Dimitriu.

Deputatul USR le-a transmis celor din opoziţie că, prin demersul lor, îi protejează pe cei care dau ţepe statului. „Dumneavoastră, prin opoziţia pe care o manifestaţi în acest moment, de fapt vă doriţi ca cei care fac insolvenţe mârşave şi încearcă să dea ţepe statului şi companiilor oneste, vreţi să continue să înfiinţeze alte societăţi, să le conducă, pentru că asta înseamnă să depui o moţiune de cenzură în acest pachet. Dumneavoastră, stimabililor, vă doriţi să se delapideze în continuare societăţile comerciale care au situaţii grave din punct de vedere financiar-contabil. Lucrul acesta vă convine. Şi înţeleg de ce. Adică, e normal să vă convină, din nefericire pentru dumneavoastră, pentru că domniile voastre iubiţi practic evazioniştii. Un evazionist mărturisit ca Simion tot timpul va încuraja evazioniştii. Un om ţepar, (…) cel mai mare ţepar, un țepar ticălos, de marketing mă refer, care promite 35.000 de euro casa, normal că va proteja toţi ţeparii”, a adăugat el.

„Tocmai ce am realizat că AUR n-a înțeles nimic din propriai moțiune. În caz că nu știați, acum suntem la capitolul de insolvență, la capitolul de drept societar, la capitolul de cod de procedură fiscală, la cod fiscal…adică exact în locul în care unde, stimaților, punem stop evaziunii, țepelor. Inițial m-am mirat: au luat-o razna? Apoi am făcut apel la memorie: săptămâna trecută, cei de la AUR au apărat cămătării. Cine îi apără pe cămătari, îi apără și pe țepari. Observăm cum interlopii, evazioniștii, țeparii au în parlament susținători înfocați, practic dumneavoastră, extremiștilor, ați ajuns să ii susțineți cu ardoare…Sunteți într-o situație în care vă place unii de ceilalți. Cum Dumnezeu să-i apărați pe hoți?”, a comentat Dimitriu.

Liderul AUR, George Simion, a intervenit: „Nu intru in detalii cu distinsul domn de la USR care s-a exprimat într-un mod grobian. Aș vrea doar să-i aduc aminte, când vorbește despre evazionșiti să se uite la ministrul lui de finanțe”, a spus Simion.