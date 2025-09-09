Rezultatele zilei din preliminariile CM 2026: Surpriză mare în Kosovo
Naționala de fotbal a statului Kosovo a reușit surpriza zilei în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026: a învins, pe propriul teren, naționala Suediei, scor 2-0.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Rexhbecaj 26 și Muriqi 42 au punctat pentru o victorie mare a celor din Kosovo contra Suediei.
De altfel, nordicii nu stau deloc bine în clasamentul grupei B: se află pe locul trei (este o grupă de patru echipe), cu un singur punct acumulat după două partide disputate.
Italia a trăit periculos contra Israelului: trupa lui Gattuso s-a impus cu 5-4 la capătul unui meci spectaculos în care israelienii au condus de două ori, iar în minutul 89 scorul era 4-4.
Victoria a fost adusă de Tonali în minutul 91.
Rezultatele zilei de luni în preliminariile pentru CM 2026 de fotbal
Grupa B: Kosovo – Suedia 2-0 (Rexhbecaj 26, Muriqi 42)
Grupa B: Elveţia – Slovenia 3-0 (Elvedi 18, Embolo 33, Ndoye 38)
Grupa C: Belarus – Scoţia 0-2 (Adams 43, Volkov 65 autogol)
Grupa C: Grecia – Danemarca 0-3 (Damsgaard 32, Christensen 62, Hojlund 81)
Grupa I: Israel – Italia 4-5 (Locatelli 16 autogol, Dor Peretz 52, 89, Bastoni 87 autogol / Kean 40, 54, Politano 58, Raspadori 81, Tonali 90+1)
Grupa L: Gibraltar – Insulele Feroe 0-1 (M. Agnarsson 68)
Grupa L: Croaţia Muntenegru 4-0 (Jakic 35, Kramaric 51, Sipcic 86 autogol, Perisic 90+2).
Grupa B, clasament
1 Elveția 6 puncte
2 Kosovo 3
3 Suedia 1
4 Slovenia 1
Grupa C, clasament
1 Danemarca 4 puncte
2 Scoția 4
3 Grecia 3
4 Belarus 0
Grupa I, clasament
1 Norvegia 12 puncte
2 Italia 9
3 Israel 9
4 Estonia 3
5 Moldova 0
Grupa L, clasament
1 Croația 12 puncte
2 Cehia 12
3 Feroe 6
4 Muntenegru 6
5 Gibraltar 0
De știut:
- Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026.
- Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu au obținut calificarea prin intermediul preliminariilor.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.