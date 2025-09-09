Rezultatele zilei din preliminariile CM 2026: Surpriză mare în Kosovo

Naționala de fotbal a statului Kosovo a reușit surpriza zilei în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026: a învins, pe propriul teren, naționala Suediei, scor 2-0.

Rexhbecaj 26 și Muriqi 42 au punctat pentru o victorie mare a celor din Kosovo contra Suediei.

De altfel, nordicii nu stau deloc bine în clasamentul grupei B: se află pe locul trei (este o grupă de patru echipe), cu un singur punct acumulat după două partide disputate.

Italia a trăit periculos contra Israelului: trupa lui Gattuso s-a impus cu 5-4 la capătul unui meci spectaculos în care israelienii au condus de două ori, iar în minutul 89 scorul era 4-4.

Victoria a fost adusă de Tonali în minutul 91.

Rezultatele zilei de luni în preliminariile pentru CM 2026 de fotbal

Grupa B: Kosovo – Suedia 2-0 (Rexhbecaj 26, Muriqi 42)

Grupa B: Elveţia – Slovenia 3-0 (Elvedi 18, Embolo 33, Ndoye 38)

Grupa C: Belarus – Scoţia 0-2 (Adams 43, Volkov 65 autogol)

Grupa C: Grecia – Danemarca 0-3 (Damsgaard 32, Christensen 62, Hojlund 81)

Grupa I: Israel – Italia 4-5 (Locatelli 16 autogol, Dor Peretz 52, 89, Bastoni 87 autogol / Kean 40, 54, Politano 58, Raspadori 81, Tonali 90+1)

Grupa L: Gibraltar – Insulele Feroe 0-1 (M. Agnarsson 68)

Grupa L: Croaţia Muntenegru 4-0 (Jakic 35, Kramaric 51, Sipcic 86 autogol, Perisic 90+2).

Grupa B, clasament

1 Elveția 6 puncte

2 Kosovo 3

3 Suedia 1

4 Slovenia 1

Grupa C, clasament

1 Danemarca 4 puncte

2 Scoția 4

3 Grecia 3

4 Belarus 0

Grupa I, clasament

1 Norvegia 12 puncte

2 Italia 9

3 Israel 9

4 Estonia 3

5 Moldova 0

Grupa L, clasament

1 Croația 12 puncte

2 Cehia 12

3 Feroe 6

4 Muntenegru 6

5 Gibraltar 0

De știut: