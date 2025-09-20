G4Media.ro
Rezultat fantastic: Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18…

Yannick Theodor Alexandrescou / Sursa foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Rezultat fantastic: Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 la tenis de câmp

Sportz20 Sep • 20 vizualizări 0 comentarii

Jucătorul român Yannick Theodor Alexandrescou s-a calificat în finala Campionatului European U18 la tenis de câmp, competiție care se desfășoară la Oberpullendorf (Austria).

Jucătorul dinamovist în vârstă de 17 ani (cap de serie unu) a trecut în semifinale de croatul Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1.

Meciul a durat o oră și zece minute.

În marea finală, Yannick va da peste germanul Niels McDonald, cel care a trecut în semifinale de românul Ştefan Horia Haită, scor 6-4, 6-4.

Reamintim că Niels McDonald este câștigătorul din acest an al turneului de la Roland Garros rezervat juniorilor.

Yannick Theodor Alexandrescou este antrenat de Bogdan Toma, iar în 2024 a devenit campion european la categoria U16.

Yannick și Niels s-au întâlnit de două ori, scorul fiind 1-1, transmite site-ul oficial al competiției. Finala se va disputa duminică, programul complet urmând să fie anunțat de organizatori.

