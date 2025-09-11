Rezerviștii din Sibiu și Mureș vor fi convocați de MApN, în cadrul unui exercițiu periodic de mobilizare: „Vor participa la activități specifice de pregătire”
Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25 se va desfășura în perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș. Exercițiul este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.
„Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire”, transmite MApN într-un comunicat de presă.
„În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel national având loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt. Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”, mai precizează sursa citată.
