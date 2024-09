Reuters: Rusia produce o nouă dronă cu rază lungă de acțiune folosind piese furnizate de China / Beijingul pretinde că deține un control strict asupra exportului de produse cu utilizare militară

Rusia ar fi început anul trecut să producă o nouă dronă de atac cu rază lungă de acțiune, denumită Garpiya-A1, folosind motoare și piese chinezești, pe care a desfășurat-o în războiul din Ucraina, au precizat două surse de la o agenție europeană de informații pentru Reuters, citată de Sky News.

Informațiile – care au inclus un contract de producție pentru noua dronă, corespondența companiei privind procesul de fabricație și documente financiare – au indicat că IEMZ Kupol, o filială a producătorului rus de arme de stat Almaz-Antey, a produs peste 2.500 de drone Garpiya în perioada iulie 2023 – iulie 2024.

Existența noii drone rusești care încorporează tehnologie chineză nu a fost raportată anterior.

Cele două surse de informații au declarat că Garpiya, care înseamnă „Harpie” în limba rusă, a fost desfășurată împotriva unor ținte militare și civile din Ucraina, provocând daune infrastructurii critice, precum și victime civile și militare.

Aceștia au împărtășit cu Reuters ceea ce au spus că sunt imagini din Ucraina cu epava unui Garpiya, fără a oferi detalii suplimentare. Agenția de știri a scris că a descoperit informații care întăresc această concluzie, dar nu a putut să confirme imaginile în mod independent.

Samuel Bendett, membru senior adjunct la Center for a New American Security, un think tank cu sediul la Washington DC, a declarat că Garpiya, dacă se confirmă, ar marca o îndepărtare a Rusiei de dependența pe care o avea de proiectele iraniene pentru drone cu rază lungă de acțiune.

„Dacă acest lucru se întâmplă, ar putea indica faptul că Rusia se poate baza acum mai mult pe dezvoltarea internă, precum și, evident, pe China, deoarece ambele părți din acest război se apără de multe componente chineze pentru producția de drone”, a spus el.

Ministerul chinez de Externe a afirmat într-o declarație pentru Reuters că Beijingul controlează strict exportul de articole cu potențiale aplicații militare, inclusiv dronele.

„În ceea ce privește criza ucraineană, China s-a angajat întotdeauna să promoveze negocierile de pace și soluționarea politică”, se arată în comunicat. Totodată, Beijingul a adăugat că nu există restricții internaționale privind comerțul Chinei cu Rusia.