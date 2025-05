Retrogradare istorică, căderea unei legende – Sampdoria va juca pentru prima dată în Serie C

În 1991, Sampdoria cucerea titlul de campioană a Italiei. Din acea echipă legendară făceau parte jucători precum Pagliuca, Lombaro, Katanec, Mikhailichenko, Vialli și Mancini. La 34 de ani distanță, gruparea italiană traversează punctul cel mai de jos al istoriei: a retrogradat în Serie C pentru prima dată.

Pentru prima oară în istoria sa, Sampdoria va evolua în Serie C în sezonul 2025-2026, după ce a încheiat stagiunea de Serie B pe locul 18.

Remiza cu Juve Stabia (0-0 din deplasare), într-un meci restant din etapa a 34-a, a pecetluit retrogradarea.

Vorbim despre o prăbușire istorică pentru unul dintre cele șapte cluburi italiene – alături de Inter, AC Milan și Juventus – care nu mai jucaseră niciodată în a treia divizie.

De-a lungul actualului sezon competițional, Sampdoria a schimbat de trei ori antrenorul, ultima înlocuire având loc în luna aprilie. Alberico Evani și Attilio Lombardo, prieteni apropiați ai legendei clubului Roberto Mancini, au fost ultimii tehnicieni care au încercat să redreseze situația, dar fără succes.

O altă modificare importantă a avut loc în 2024: clubul este controlat majoritar (58%) de omul de afaceri Joseph Tey, din Singapore.

Retrogradarea din Serie A a avut loc la finalul stagiunii 2023.

Perioada de glorie a Sampdoriei a început cu câștigarea Cupei Cupelor în 1990, acesta fiind primul trofeu important al grupării.

A urmat un sezon 1991 în care „Doria” a devenit principala forță a Italiei, echipa câștigând în premieră titlul de campioană din Serie A.

Perioada fascinantă pentru fani a continuat, iar Sampdoria a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni (nu se trecuse încă la denumirea de Liga Campionilor) în 1992.

Pe legendarul Wembley, Sampdoria a fost răpusă de golul lui Ronald Koeman, Barcelona impunându-se cu 1-0.

La 33 de ani distanță de la finala Cupei Campionilor, Sampdoria se află în cel mai greu moment al existenței.

Non sono Doriano ma pensare alla #Sampdoria in #seriec da sportivo mi fa molto dispiacere… Preferisco ricordarla così… pic.twitter.com/OqhxINnb8w

Hope the club can bounce back quickly after their relegation to Serie C 🙏

38 players used, 5 different goalkeepers, 4 coaches and €millions wasted in flawed recruitment tells the story of a wretched season for #Sampdoria

Relegation to Serie C for the first time in the club’s history

This lot deserve so much betterpic.twitter.com/RLYy4ZOFT1

— Calcio England (@CalcioEngland) May 13, 2025