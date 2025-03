Reproșul lui Novak Djokovic la adresa organizatorilor după eliminarea surprinzătoare de la Indian Wells

Novak Djokovic a ajuns la trei înfrângeri consecutive în circuitul mondial, fostul lider ATP fiind eliminat în turul al doilea de la Indian Wells de olandezul Botic van de Zandschulp, scor 6-2, 3-6, 6-1. La finalul duelului, Nole a avut lucruri de reproșat organizatorilor turneului din deșertul californian.

Novak Djokovic spune că suprafața de joc de la Indian Wells este mai lentă ca oricând

Înfrângerea neașteptată i-a lăsat un gust amar lui Nole, iar pe lângă faptul că a recunoscut că a făcut greșeli mari pentru nivelul său, jucătorul sârb i-a acuzat și pe organizatori.

„Mingea sare mult mai sus pe terenul central decât pe terenurile de zgură. Diferența dintre terenul central și terenurile de antrenamente e mare, nu am reușit să găsesc ritmul potrivit niciun moment.

Întotdeauna se întâmplă ceva, dar nu vreau să vorbesc despre asta” – Novak Djokovic, citat de Punto de Break.

„Primele patru game-uri din setul al treilea au fost strânse, am avut șansele mele. Dar am făcut greșeli oribile, deşi am încercat să conduc majoritatea punctelor la începutul setului decisiv.

Când mă voi uita înapoi la meci, voi vedea ce aș fi putut face mai bine. El a jucat câteva puncte grozave pe serviciul meu, dar nu ar trebui să permit să ajung în această situație” – Novak Djokovic, citat de Eurosport.

Rezumatul partidei

„Este greu să judec ceva acum, sincer. Sunt dezamăgit că am pierdut, dar cred că, dacă privești lucrurile în perspectivă, am avut o carieră uimitoare.

Fiind atât de constant atâția ani, ai așteptări mari. Lucrurile sunt diferite pentru mine în ultimii doi ani, m-am chinuit să joc la nivelul pe care mi l-am dorit”, a conchis Nole.

„It’s a struggle for me” admits Novak Djokovic after crushing Indian Wells loss sees form plummet #Tennis https://t.co/Z9kcjZFjLj — TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) March 9, 2025

Sârbul a ajuns la trei înfrângeri consecutive în actualul sezon, iar ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost acum 6 ani, 11 luni și 16 zile.

A cedat cu Alexander Zverev în semifinale la Australian Open (a abandonat după ce a pierdut primul set), cu Matteo Berrrettini în turul întâi la ATP Doha și acum cu Botic van de Zandschulp la Indian Wells. Ultima dată când Djokerul (37 de ani și jumătate) a cedat trei meciuri consecutive s-a întâmplat în 2018, mai precis acum 6 ani, 11 luni și 16 zile. Exact 2542 de zile calendaristice.