Novak Djokovic, eliminat încă de la primul meci la Indian Wells

Sârbul Novak Djokovic a fost eliminat, sâmbătă, încă de la intrarea în competiţie la Indian Wells, el fiind învins în turul doi la Mastersul 1000 de olandezul Botic van de Zandschulp, scor 6-2, 3-6, 6-1, transmite News.ro.

Tabloul masculin pierde astfel un nou favorit după eliminarea prematură, vineri, a germanului Alexander Zverez (nr.2 mondial).

Djokovic, campionul cu 24 de titluri de Grand Slam, care a căzut la 37 de ani pe locul 7 mondial, îşi caută gloria de altădată, dar are probleme în acest început de an.

După o victorie strălucită în sferturile de finală cu Carlos Alcaraz la Australian Open în ianuarie, el s-a retras în semifinale din cauza unei accidentări la coapsă.

De atunci, el a pierdut primul său meci la Doha, în februarie, şi apoi s-a arătat foarte inconsistent în faţa celui de-al 85-lea jucător mondial, sâmbătă, la Indian Wells.

Cvintuplul câştigător al turneului, încurajat din tribune de antrenorul său şi fostul rival britanic Andy Murray, a fost iritat de-a lungul meciului şi a avut 37 de erori neforţate.

Van de Zandschulp, care fusese eliminat în calificări, a profitat de retragerea unui alt jucător pentru a intra pe tabloul principal şi a-l elimina pe Nick Kyrgios în primul tur.

Olandezul îl va înfrunta în turul 3 pe argentinianul Francisco Cerundolo (locul 26 ATP).

