Recordul negativ atins de Novak Djokovic după eliminarea neașteptată de la Indian Wells

Novak Djokovic a părăsit Indian Wells de la primul meci jucat, fostul lider ATP fiind învins surprinzător de olandezul Botic van de Zandschulp, scor 6-2, 3-6, 6-1. Sârbul a ajuns la trei înfrângeri consecutive în actualul sezon, iar ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost acum 6 ani, 11 luni și 16 zile.

Botic van de Zandschulp l-a învins pe Nole, iar fostul lider ATP a ajuns la o serie de trei înfrângeri consecutive în circuitul mondial.

A cedat cu Alexander Zverev în semifinale la Australian Open (a abandonat după ce a pierdut primul set), cu Matteo Berrrettini în turul întâi la ATP Doha și acum cu Botic van de Zandschulp la Indian Wells.

Ultima dată când Djokerul (37 de ani și jumătate) a cedat trei meciuri consecutive s-a întâmplat în 2018, mai precis acum 6 ani, 11 luni și 16 zile. Exact 2542 de zile calendaristice.

Novak Djokovic has lost 3 matches in a row for the first time since 2018.

6 years, 11 months, 16 days.

2542 calendar days.

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025