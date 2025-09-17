Reprezentant al Comisiei Europene: Astăzi rețelele sociale pot decide „algoritmic” să promoveze un anumit partid politic, pot zădărnici lupta oamenilor cu viciile și pot genera, prin designul lor, dependență la copii

Comisia Europeană (CE) este preocupată de necesitatea de a oferi utilizatorilor un control mai mare asupra experienței lor online. Acest lucru include dreptul de a alege ce vor vedea în fluxurile lor de pe platformele de socializare, în loc ca acestea să fie dictate exclusiv de algoritmi, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al instituției responsabil, printre altele, cu suveranitatea tehnologică. Această preocupare există deoarece astăzi rețelele sociale pot decide „algoritmic” să promoveze un anumit partid, pot zădărnici lupta oamenilor cu viciile și pot genera, prin designul lor, dependență la copii, potrivit reprezentantului instituției.

„Înainte de DSA (Digital Services Act), care era puterea unui utilizator? Intri pe Facebook, intri pe rețelele sociale. Nu tu decizi ce vezi. Totul se bazează pe algoritmi, iar noi, în UE, considerăm că utilizatorii ar trebui să poată alege ce vor să vadă”, a declarat el la o întâlnire cu presa la Bruxelles, la care G4Media a participat.

Exemplele date de Regnier includ posibilitatea de a renunța la publicitatea țintită pentru produse nocive, cum ar fi țigările și alcoolul, și dreptul de a solicita eliminarea conținutului inadecvat sau ilegal.

El a adăugat că aceste platforme câștigă bani din publicitate, iar cu cât utilizatorii stau mai mult pe ele și se expun la mai multe reclame, cu atât câștigă mai mult.

„Imaginați-vă astăzi, nu știu, că vreți să vă lăsați de fumat? Și constant, când intrați pe orice platformă de socializare, primiți reclame la țigări. Puteți renunța cu adevărat la fumat? Vreți să renunțați la băut? Aveți probleme cu alcoolul? Algoritmul vă cunoaște foarte bine. Și apoi sunteți bombardați cu reclame la alcool, alcool, alcool. Ar trebui să aveți dreptul să spuneți: «Nu mai vreau să văd asta», pentru a vă proteja”, a explicat reprezentantul Comisiei.

El a adăugat că CE susține eliminarea conținutului dăunător și a designului care creează dependență, mai ales la copii.

Reigner a vorbit și despre puterea pe care o au aceste platforme la alegeri.

„Interferența în alegeri este, de asemenea, ceva împotriva căreia DSA încearcă să lupte. Astăzi, este foarte ușor pentru proprietarul unei platforme de socializare să modeleze algoritmii într-un anumit fel care ar putea influența potențial utilizatorii”, a explicat el. De exemplu, astăzi se poate, potrivit lui Regnier, decide „algoritmic” să se promoveze pe rețelele sociale un anumit partid politic. „Și utilizatorii vor fi aproape obligați să vadă asta. Și, în același timp, vizibilitatea celorlalte partide politice este redusă”, a adăugat reprezentantul Comisiei.

El a adăugat că CE își dorește ca utilizatorii să poată vedea conținutul într-un mod neutru.