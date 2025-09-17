Festivalul de Film de la Berlin va propune o retrospectivă cinematografică a anilor 1990

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin îşi dedică retrospectiva de la următoarea ediţie cinematografiei anilor 1990, au anunţat organizatorii miercuri, transmite DPA, transmite Agerpres.

Unul dintre cele mai influente decenii din istoria recentă a filmului va ocupa un loc central în retrospectiva intitulată „Pierduţi în anii ’90”, au declarat organizatorii Berlinalei.

Potrivit directoarei festivalului, Tricia Tuttle, punctul de plecare pentru retrospectivă este Berlinul după căderea Zidului Berlinului – o

perioadă de frământări şi noi începuturi, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Au fost menţionaţi regizori precum Ulrike Ottinger, Harun Farocki, Werner Herzog, Richard Linklater şi John Singleton.

Seria de filme din retrospectivă va fi îngrijită de Heleen Gerritsen, noua directoare artistică a Deutsche Kinemathek, arhiva de film germană

şi muzeul de film situat la Berlin, şi echipa sa.

Următoarea Berlinală este programată să aibă loc între 12 şi 22 februarie.