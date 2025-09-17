Ministerul Apărării din Polonia urmează să decidă asupra unui furnizor de submarine: „În acest an vom alege ţara cu care dorim să încheiem un acord”

Guvernul polonez a anunţat miercuri că până la finalul anului va lua o decizie cu privire la numele furnizorului de submarine pentru forţele sale navale, o consolidare importantă a capacităţilor sale militare în faţa ameninţării ruse, informează France Presse, transmite Agerpres.

Mai multe companii au prezentat oferte de vânzare, printre care două sud-coreene, una franceză, una spaniolă, una germană, una suedeză şi una italiană, potrivit media poloneze.

Printre posibilii furnizori figurează ThyssenKrupp Marine Systems (Germania), Saab (Suedia) şi Fincantieri (Italia).

”În acest an, vom alege ţara cu care dorim să încheiem acest acord”, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

”Motivul principal este reprezentat de securitatea statului polonez şi dezvoltarea capacităţilor noastre”, a adăugat el.

Media poloneze estimează că programul, numit Orka, se referă la achiziţionarea a două sau trei submarine.

Frontiera maritimă poloneză se întinde pe o lungime de 440 de kilometri în Marea Baltică, mare la care au ieşire alte ţări din NATO şi Rusia.

Potrivit premierului polonez Donald Tusk, ţara sa este în faţa unei alegeri dificile în ceea ce priveşte furnizorii potenţiali, care au depus oferte ”foarte interesante”.

Programul Orka este unul dintre proiectele cele mai importante şi cele mai urgente ale forţelor navale poloneze, care dispun în prezent doar de un singur submarin, de tip post-sovietic, care este deja perimat.