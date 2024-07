Reportaj pe Valea Oltului: Predomină mașinile cu numere de înmatriculare europene / Ce fac oamenii când sunt forțați să tragă pe dreaptă câteva ore? Profesioniștii dorm, ceilalți butonează telefonul până nu mai pot de plictiseală

Benzinării complet goale, asfalt încins în care se reflectă lumina, iar dacă deschideai geamul puteai auzi chiar păsărelele în locul motoarelor turate. Așa arăta ieri Valea Oltului, cu câteva minute înainte de deschiderea ciruclației, la ora 20, scrie Turnul Sfatului.

În Călimănești-Căciulata abia am văzut două mașini mergând de la supermarket spre parcarea hotelului. La Mănăstirea Cozia, unde în mod normal acostamentul devine parcare și sute de credincioși se înghesuie spre biserică… nu era aproape nimeni.

Câteva sute de metri mai sus, la benzinăria de pe baraj nu se afla nici măcar o persoană la pompă. Altădată aici era ca la piață, o vânzoleală continuă.

Cât am așteptat deschiderea am văzut că predomină mașinile cu numere de Europa. Dacă noi, românii, am aflat despre închidere, se pare că informația a ajuns mai greu la străini sau cei plecați din țară: Elveția, Franța, Marea Britanie, Germania – mai ales. Cu atitudinea românului plecat din țară și întors cu mașină cu la mâna a doua cu volan pe dreapta, unii se dădeau jos și mergeau apăsat să aibă ei o discuție personală cu polițistul. În trei secunde se întorceau înjurând de mamă și țară.

Ce fac oamenii când sunt forțați să tragă pe dreaptă câteva ore? Profesioniștii dorm, ceilalți butonează telefonul până nu mai pot de plictiseală. Mi-au arătat doi șoferi că au urmărit pe facebook postările CNAIR realizate cu vreo 7 kilometri mai în față, adică exact porțiunea unde se lucrează la defrișare și motivul pentru care stăteam niște necunoscuți de povești printr-o parcare.

Citiți întregul reportaj pe Turnul Sfatului.