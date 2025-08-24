Coreea de Sud transmite Chinei că doreşte normalizarea relaţiilor, după o serie de tensiuni / Un sistem american de apărare antirachetă, sursa relațiilor reci
Coreea de Sud speră să normalizeze relaţiile cu China, care au fost tensionate în ultimii ani, a declarat duminică liderul unei delegaţii de rang înalt de la Seul în timpul unei vizite la Beijing, a informat agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap, preluată de Reuters, transmite News.ro.
Noul preşedinte sud-coreean Lee Jae Myung şi-a trimis emisarii la principalul partener comercial al ţării sale, în timp ce el se află în vizită la Washington pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump.
Fostul preşedinte al Adunării Naţionale a Coreei de Sud, Park Byeong-seug, şeful delegaţiei, s-a întâlnit cu ministrul chinez de externe Wang Yi şi i-a înmânat o scrisoare din partea lui Lee către preşedintele chinez Xi Jinping.
Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări s-au îmbunătăţit după disputa din 2017 în legătură cu desfăşurarea de către Coreea de Sud a unui sistem american de apărare antirachetă, la care Beijingul s-a opus. Însă, în 2023, cele două părţi au avut un schimb de replici dure cu privire la comentariile critice la adresa Beijingului formulate de ultimul preşedinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol.
Park i-a spus duminică lui Wang Yi că speră ca delegaţia sa să „deschidă uşa către normalizarea relaţiilor dintre Coreea de Sud şi China, care au fost tensionate în ultimii ani”, a relatat Yonhap.
