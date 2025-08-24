Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, la Kiev: ”Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat după o vizită la Kiev că România va sta alături de Ucraina, până la obținerea păcii.
Ministrul a participat, la Kiev, la evenimentul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO.
”Am vorbit despre contribuția României la sprijinirea Ucrainei și rolul nostru activ în eforturile internaționale pentru consolidarea securității și stabilității regionale.
De asemenea, dezbaterile de la Forum au vizat lecțiile învățate de Ucraina în fiecare zi și noile abordări în războiul modern.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este și o amenințare directă la adresa Europei. De aceea, România este și va rămâne un aliat de încredere, pe flancul estic al NATO.
Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile”, a scris Moșteanu pe pagina sa de Facebook.
