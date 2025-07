Remco Evenepoel abandonează Turul Franței pe urcarea Tourmalet din etapa a 14-a / El ocupa locul trei în clasamentul general și purta tricoul alb / Cras și Skjelmose completează lista abandonurilor

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a abandonat Turul Franței, sâmbătă, pe urcarea Tourmalet din etapa a 14-a, ultima zi din Pirinei (Pau și Luchon-Superbagnères, 182.6 km), după ce a fost distanțat de pluton încă de la începutul ascensiunii, prima a zilei.

Remco Evenepoel abandons the Tour, get well soon 🤍 Remco Evenepoel abandonne le Tour, bon rétablissement 🫶#TDF2025 pic.twitter.com/U99M0R81Ka — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Ziua precedentă, la cursa de contratimp (etapa a 13-a, câștigată de Tadej Pogacar), campionul mondial la această probă, Remco Evenepoel, realizase o contraperformanță pe coasta de la Peyragudes, mai exact a terminat pe locul 12. Deținator al tricoului alb și ocupant al locului 3 în clasamentul general, belgianul în vârstă de 25 de ani părea să sufere fizic vizibil încă din primele pante ale Tourmalet-ului.

Inițial a fost așteptat de colegul său Pascal Eenkhoorn, dar în scurt timp s-a mutat pe dreapta, semn că renunțarea era iminentă. A coborât la mașina echipei pentru a discuta cu directorul sportiv, moment în care comisarii au reacționat cu fluierături, considerând că s-a prins prea mult de vehicul. Evenepoel nu a lăsat nici televiziunea să filmeze de aproape convorbirea celor doi.

Câteva minute mai târziu, abandonul a fost oficializat. Motivele par să fie fie o problemă medicală, fie durerile la coaste despre care s-a vorbit în ultimele zile, în urma căzăturii suferite la Campionatul Național al Belgiei din 29 iunie, notează L’Equipe.

❌ A last beautiful gesture despite the suffering. 🤍

It’s over for @EvenepoelRemco who’s retiring from the #TDF2025. ❌ Un dernier beau geste malgré la souffrance. 🤍

C’est fini pour @EvenepoelRemco qui abandonne le #TDF2025. pic.twitter.com/w4dryAd5e4 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Evenepoel devine astfel al treilea ciclist care părăsește cursa în această etapă, după Steff Cras (TotalEnergies) și Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Danezul de la Lidl-Trek suferise o căzătură serioasă mai devreme în cursă, revenind pe traseu după câteva minute bune, dar în cele din urmă abandonând.

Tricoul alb trece acum virtual în posesia germanului Florian Lipowitz (Red Bull-Bora), care urcă și pe podiumul clasamentului general.