Ministrul David: Salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8…

Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Ministrul David: Salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8 ore pe zi. Prin cele 2 ore în plus la norma didactică nu am mărit numărul de ore de lucru, sunt tot 8 ore. Doar că poate nu mai faci atâta activitate birocratică, ci de predare

Ministrul Educației și Cercetării le transmite profesorilor că majorarea cu 2 ore pe săptămână a normei didactice din România (de la 18 la 20 ore de predare pe săptămână) nu înseamnă mărirea numărului de ore de lucru stabilite legal prin Codul Muncii. „Salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8 ore pe zi”, a amintit Daniel David la Digi 24, potrivit Edupedu.ro.

„Prin aducerea celor 2 ore în plus pe săptămână [la norma didactică – N.Red.] nu am mărit numărul de ore de lucru, sunt tot 8 ore. Doar că poate nu mai faci atâta activitate birocratică, ci de predare”, a declarat ministrul Daniel David.

Oficialul a precizat că „salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8 ore pe zi. Norma de lucru este de 8 ore. Are activități de predare, de pregătire pentru predare și activități birocratic-administrative. Prin aducerea celor 2 ore în plus pe săptămână, nu am mărit numărul de ore de lucru, sunt tot 8 ore, doar că poate nu mai faci atâta activitate birocratică, ci de predare”.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro

