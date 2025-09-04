G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor de parchete: ”Să faci o schimbare, fără…

florenta voineag alexandru florenta dna parchet general pg
sursa foto: Colaj Inquam Photos

Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor de parchete: ”Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite / În continuare spun că parchetele sunt ineficiente, nu prioritizează cazurile cele mai importante”

Articole4 Sep 1 comentariu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite, el adăugând că în continuare spune că parchetele sunt ineficiente şi nu prioritizează cazurile cele mai importante, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvară viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus preşedintele Niucşor Dan, întrebat dacă va mai face schimbări în fruntea parchetelor.

Şeful statului a continuat: ”Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite”.

El şi-a exprimat din nou nemulţumirea faţă de sistem.

”Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicuşor Dan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât mai repede”, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: ”Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea”

Articole4 Sep • 71 vizualizări
1 comentariu

Nicuşor Dan, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă: Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare

Articole4 Sep • 123 vizualizări
0 comentarii

Președintele Nicușor Dan participă joi la video conferința Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei 

Articole3 Sep • 171 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Nicușor Dan n-are stofă de președinte jucător!
    Băsescu a fost un președinte care a știut să folosească toate pârghiile funcției! De un al doilea Băsescu avea nevoie țara asta acum! Nicușor Dan ar putea să facă ce-a putut să facă Băsescu , dar nu știe și nici consilieri de valoare nu are!
    Slăbuț, slăbuț de tot! Tinde spre Johannis 2.0 !

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.